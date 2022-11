Manchester United remove pôster de Cristiano Ronaldo do estádio

A polêmica entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United ganhou um novo capítulo. O pôster com uma imagem gigante do jogador foi removido da área externa do estádio Old Trafford, nesta quarta-feira (16). Vale lembrar que, durante uma entrevista recente, o jogador soltou o verbo e disse se sentir traído no clube.

A retirada do mural viralizou nas redes sociais. Em um vídeo, é possível ver homens em guindastes removendo a imagem do camisa 7 e também de outros jogadores. Não demorou para que vários torcedores estranhassem a 'saída' do astro português, principalmente pela relação conturbada entre as duas partes.

A mural including Cristiano Ronaldo has been taken down from Old Trafford today.



???? via @footballdaily



pic.twitter.com/E5TgV5QLPV — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 16, 2022

Mas, segundo o site inglês Manchester Evening News, a ação não é consequência da entrevista concedida por CR7. De acordo com o portal, o Old Trafford receberá as finais feminina e masculina da Copa do Mundo de Rugby, marcada para este sábado (19), e a retirada já estava prevista.

Cristiano Ronaldo já estava em litígio com o Manchester United, mas a situação piorou após ele conceder uma entrevista ao jornalista Piers Morgan. Na conversa, o atacante português detonou o técnico holandês Erik ten Hag, e disse que se sentiu traído em seu retorno ao clube inglês.

"Sim, eu me sinto traído. Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também", disparou durante o programa Piers Morgan Uncensored, exibido no domingo (13).

O astro, aliás, será ausência no último amistoso de Portugal antes da Copa do Mundo, contra a Nigéria. Segundo o técnico da equipe, Fernando Santos, Cristiano Ronaldo está com um quadro de gastroenterite e desfalcará a seleção na partida desta quinta-feira (17).

Portugal vai estrear na Copa do Mundo contra Gana, no próximo dia 24, às 13h. Depois, pega o Uruguai, no dia 28, e encerra a fase de grupos contra a Coreia do Sul, no dia 2 de dezembro