Mancini sobre Corinthians: 'É a grande chance da minha carreira'

Apresentado nesta terça-feira (13) como novo técnico do Corinthians, Vagner Mancini avaliou estar recebendo a melhor oportunidade da sua carreira. O treinador optou por deixar o Atlético-GO e vai assumir um time que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"É a grande chance da minha carreira sim, assino embaixo, pelo tamanho do Corinthians e história que tem", afirmou, durante a entrevista coletiva virtual, Mancini, que assinou contrato válido até o final de 2021 com o clube e teve a companhia do presidente Andrés Sanchez na sua apresentação.

Mancini prometeu trabalhar para que o time dê uma resposta rápida dentro de campo sob o seu comando, se recuperando da série recente de tropeços - são cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Para isso, avisou que o "Corinthians vai voltar a ser Corinthians", indicando a necessidade de uma mudança de atitude por parte dos jogadores.

"No momento, o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians, vai jogar com a marca Corinthians. Não adianta mudar a cultura a e maneira de jogar. Todos têm direito de tentar, mas no momento a situação mostra que você precisa estar focado

O Corinthians tem de voltar e jogar da forma que acompanhamos nas maiores conquistas. Acho que este é o passo inicial", disse o treinador.

Mancini teve pouco tempo para trabalhar antes da sua estreia, pois foi anunciado na segunda-feira (12), quando, inclusive, comandou o primeiro treino à frente da equipe. Nesta terça (13), foi apresentado e já viaja para Curitiba, local do duelo de quarta (14) com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Ele ainda deixou claro a cobrança para que o time tenha mais entrega em campo e indicou que a busca por uma defesa mais sólida, como o Corinthians ficou marcado nas conquistas recentes, será o seu objetivo. "Sobre o futebol vistoso, ganhar, conquistar é o mais importante do que mostrar a sua cara", acrescentou.

O Corinthians é o 17º colocado no Brasileirão com apenas 15 pontos. Assim, Mancini inicia seu trabalho imediatamente e terá 23 rodadas para recuperar o time, que também está envolvido na Copa do Brasil - enfrentará o América-MG nas oitavas de final.

Com o treinador, também chegam ao clube o auxiliar técnico Anderson Luís da Silva e o analista de desempenho Cláudio de Andrade. Ele substitui o interino Dyego Coelho, que assumiu após a demissão de Tiago Nunes e não conseguiu melhorar o rendimento da equipe, somando apenas uma vitória em sete jogos.

Aos 53 anos, Mancini passará pelo terceiro grande do Estado, já tendo dirigido Santos e São Paulo. Também trabalhou por Paulista, Al-Nasr, Grêmio, Vitória, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Athletico, Botafogo, Chapecoense e Atlético-MG, além do Atlético-GO. Em seu currículo, acumula o título da Copa do Brasil de 2005 pelo Paulista, além de quatro estaduais, sendo dois pelo Vitória, um pelo Ceará e outro pela Chapecoense.