Manifestante invade campo com bandeira LGBTQIA+ no Catar

A partida entre Portugal e Uruguai, nesta segunda-feira (28), registrou a primeira invasão de campo na Copa do Mundo do Catar. O duelo foi interrompido depois que um homem acessou o campo. O manifestante carregava uma bandeira com as cores do arco-íris, de tema LGBTQIA+, e vestia uma camisa em apoio à Ucrânia e que pedia respeito às mulheres iranianas.

A invasão aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo. Como já é comum, as imagens oficiais da partida, geradas pela Fifa, não mostraram o protesto. O homem foi contido por seguranças e retirado do gramado.

INVASÃO! Durante a partida entre Portugal e Uruguai um manifestante entrou em campo com a bandeira da causa LGBTQIA+. A transmissão da FIFA cortou a imagem, mas vídeos filmados da arquibancada mostram o momento pic.twitter.com/InUWG0IBXp — O Bairrista ???? (@O_Bairrista) November 28, 2022

O manifestante foi identificado como Mário Ferri, um italiano apelidado de "Falcão". Ele é famoso por invadir gramados em jogos de futebol com a camisa do Super-Homem.

Essa não é a primeira vez que ele protesta em um jogo de Copa do Mundo. Em 2010, ele entrou em campo durante a semifinal entre Espanha e Alemanha. Já em 2014, no Brasil, invadiu as oitavas de final entre Bélgica e EUA.

A Copa do Mundo do Catar tem sido marcada por protestos principalmente em relação aos direitos humanos e a causa LGBTQIA+. O Catar condena o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.

No início da Copa, capitães das Seleções pretendiam protestar usando uma braçadeira com as cores do arco-íris e a frase "One Love". A Fifa ameaçou punir com cartão amarelo em caso de uso do adereço.

Seleções como Inglaterra e Alemanha fizeram protestos em seus jogos de estreia no Mundial.