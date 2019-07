Manifestantes bloqueiam Avenida Sete e causam congestionamento

As pistas da Avenida Sete, na altura da Praça da Piedade, no Centro Histórico, estão totalmente bloqueadas. De acordo com informações do Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um grupo deu início a uma manifestação às 15h10.

Ainda segundo o órgão de trânsito, o protesto liderado por centrais sindicais estão causando um grande congestionamento na região, já que os manifestantes ocuparam toda a vida e iimpediu o fluxo de veículos.

A concentração começou na própria Praça da Piedade e não há previsão de quando a pista será liberada.