Manifestantes jogam pedras em agentes da prefeitura durante fiscalização 

Pessoas infiltradas entre os ambulantes agrediram fiscais, guardas municipais e apedrejam veículos oficiais da prefeitura de Salvador na manhã desta quarta-feira (5) na Av. Joana Angélica durante uma ação de fiscalização programada com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), do Corpo de Bombeiros, do sindicato e associações dos ambulantes da região.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que objetivo da ação era assegurar ordenamento da via pública. “Na ação de hoje, fiscais da Semop foram coagidos e agredidos por pessoas infiltradas que se passam por ambulantes, que usaram armas como facas e facões, além de pedras. Veículos oficiais da Prefeitura foram apedrejados”, informou, em nota, o órgão municipal.



De acordo a prefeitura, com base na Lei 5.503/99 e no Decreto 12.016/98, a Semop notificou todos os ambulantes irregulares desta região nas últimas duas semanas, como forma de alertá-los para desocuparem a via por estarem em locais proibidos, como faixas de pedestres, calçadas e a pista principal, forçando os transeuntes a andarem no meio da rua, podendo a qualquer momento ocasionar um acidente.

Participaram da ação 26 agentes de fiscalização da Semop, 15 agentes da Guarda Civil Municipal além da Polícia Militar. “Após constante monitoramento das equipes de fiscalização, a Semop esclarece que entre os ambulantes trabalhadores e pais de família que atuam na região da Avenida Joana Angélica existem revendedores infiltrados, donos de caminhões, que rotineiramente descarregam produtos para revenda, colocando os próprios ambulantes e também a imprensa contra a Semop, descaracterizando a ação de ordenamento. Desde o início da atual gestão, a Semop preza pelo diálogo com os ambulantes, sobretudo neste momento de crise econômica que abala o país, mas não vai permitir que impere a desordem, prejudicando toda a coletividade”, afirmou a prefeitura, em nota.

Em comunicado, a Semop destacou ainda que os vendedores informais não licenciados que atuam no local terão a possibilidade de escolha em outras áreas possíveis na cidade, que estão disponíveis e que são viáveis para cada tipo de atividade, com a condição de todos se licenciam junto à Prefeitura.

Em nota, a Polícia Militar informou que os vendedores ambulantes iniciaram o protesto durante uma ação de fiscalização e controle da Semop. A PM esteve no local para mediar o conflito e ajudou na liberação da pista.