Manifestantes se concentram no Farol da Barra para ato pró-Bolsonaro

Manifestantes saíram do Farol da Barra em um ato pró-Bolsonaro que acontece neste feriado de 7 de setembro, dia da Independência. Três trios elétricos seguiram em direção ao Cristo da Barra e vai continuar pela Rua Marques de Leão. Os manifestantes estão concentrados desde o início da manhã.

As pautas da manifestação são em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, também há vários cartazes golpistas pedindo intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso. Grande parte dos manifestantes utilizam camisas amarelas, da seleção brasileira ou com caricaturas de Jair Bolsonaro.

Além da bandeira do Brasil, é possível ver diversas bandeiras de Israel. Os manifestantes também falam muito sobre voto impresso e auditável, armamento popular e proferem palavras de ordem contra o PT e a uma possível "ameaça comunista". Os ministros do STF também são alvos de ataques.

O movimento no Farol da Barra é intenso, com milhares de pessoas concentradas. Uma outra curiosidade que se pode observar é a presença de cartazes em mais de uma língua, majoritariamente inglês e espanhol. Segundo a advogada Larissa Pimentel, que foi ao protesto "com intuito de defender a família e a liberdade de expressão", o objetivo dos cartazes multilinguisticos é mostrar ao mundo as pautas bolsonaristas para todo o mundo.

O clima é bastante pacífico, sem nenhuma confusão. Ainda há pessoas chegando.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)