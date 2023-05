Manipulação de jogos: Mulher de apostador chama jogador que não cumpriu acordo de 'macaco'

A mulher de um apostador, identificada em mensagens como Beatriz, chamou o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, de "macaco" após ele não ter cumprido o acordo no esquema de manipulação de apostas esportivas. A informação é do g1.

"Beatriz" é a mulher de Romário Hugo dos Santos, o Romarinho, jogador e apostador flagrado em mensagens sobre o esquema.

Tanto o jogador quando o apostador se tornaram réus na operação que investiga o esquema. Outras 14 pessoas também foram acusadas de envolvimento na manipulação dos jogos, e Bauermann foi afastado do time.

Na troca de mensagens ,"Beatriz" consola Romarinho, após ele perder milhares de reais depois de Bauermann não cumprir com o acordo de receber cartão vermelho em uma partida.

Em determinado momento da conversa, Romarinho diz a mulher que nunca "esteve tão perto de ficar rico". Ela responde: "não dá pra confiar nesse macaco mesmo". "Vacilão demais".

Quando diretamente direcionada ao interlocutor, a ofensa pode ser caracterizada como injúria racial, que é um crime no Brasil, de acordo com a legislação.

O zagueiro do Santos teria aceito o pagamento de R$ 50 mil para ser punido com um cartão amarelo na partida entre Santos x Avaí, em novembro, da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022.

Como não conseguiu, o jogador teria aceitado ser expulso da partida entre Botafogo x Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022. Bauermann recebeu o cartão vermelho após o apito final do jogo, o que não vale para muitos sites de apostas.