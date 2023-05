Mano Brown convoca "pretos de todo os tons" após episódio de racismo contra jogador

No último domingo (22), o jogador Vinícius Júnior foi chamado de macaco durante a partida entre Real Madrid e Valencia pela La Liga, na Espanha. O caso teve uma grande repercussão e internautas pelo mundo todo comentaram sobre a situação, além da imprensa e celebridades.

Na tarde desta segunda-feira (22), através de uma publicação em seu perfil no Instagram, Mano Brown também se posicionou sobre o ocorrido.

“PRETOS de todos os tons e idiomas, uni-vos por Vinicius Jr.”, disse o rapper do grupo Racionais MC’s, marcando no post Ice Blue, KL Jay, Edi Rock, Emicida, Rincon Sapiência, Dexter, Djonga, Renato Hilario, Semayat Oliveira, MD Chefe, L7NNON e Coruja BC1.

Como o esperado pela relevância e importância que Brown possui no cenário hip-hop nacional, o posicionamento gerou um grande engajamento, com muitas republicações e comentários. “A ideia é uma só”, disse Djonga. “Pouco papo, a verdade é essa”, escreveu MD Chefe. “Nós por nós sempre! Lado a lado com o Vini Jr., aliado!”, afirmou Coruja BC1.

No acontecimento da partida, o jogador de 22 anos discutiu com o goleiro Mamardashvili, levou um mata-leão do atacante Hugo Duro e reagiu reguengo o braço no rosto do atleta do Valencia, levando cartão amarelo e, após revisão no árbitro de vídeo, sendo expulso. O jogo ficou paralisado por cerca de oito minutos.