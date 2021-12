Mano Brown encerra temporada do podcast Mano a Mano com Glória Maria

O podcast Mano a Mano, comandado pelo rapper Mano Brown no Spotify, encerra nesta quinta (9) sua primeira temporada. Neste último episódio, Brown tem convidada a jornalista Glória Maria, a primeira mulher negra a apresentar programa de televisão no Brasil.

Trocando os papéis por um instante, Glória Maria pergunta ao MC o que mudou desde a estreia do podcast.

"O que mudou é que na minha mente abriu uma perspectiva. Eu saí da minha zona de conforto. Porque música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, nos lugares que eu gosto. E aqui eu estou me expondo a errar, a ser ridículo...", responde Mano Brown. "Entrevista é uma coisa de mão dupla porque ou você abre a sua alma, ou você não abre", complementa a jornalista.

Brown diz também que o universo da música, às vezes, limita os pontos de vista, e que com este podcast teve a oportunidade de expandir os horizontes.

"Eu tô me surpreendendo a cada dia. E o lance é que eu gosto de falar bastante, tenho muitas ideias, mas eu também sei ouvir, então, eu tô aprendendo muito. (...) No meu universo, a gente se informa de muita coisa para poder fazer o que a gente faz, porém, de alguma maneira, a gente também se aliena. Tudo é poético, romantizado. Aqui, entrevistando pessoas. Nem tudo é poético, nem tudo eu concordo", afirma.

Saúde, jornalismo, família, história e outros muitos assuntos também estão na pauta desta conversa. Glória Maria dá detalhes sobre sua experiência no jornalismo, e comenta sobre sua experiência de vida.

"Quando eu te falei que fui educada para ser livre, é livre em todos os sentidos. Todos a qualquer preço, e é um preço caro", explica Glória.

Com o podcast Mano a Mano, Mano Brown reforça o poder da escuta, o valor do diálogo e a importância da conexão com perspectivas plurais. Desde sua estreia em 26 de agosto, o MC recebeu personalidades do esporte à política, da música à religião, para um encontro 'mano a mano'. Nos 16 episódios já passaram por lá Karol Conká, Drauzio Varella, Lula, ex-jogadores do Santos, Henrique Vieira, Fernando Holiday, Vanderlei Luxemburgo, Leci Brandão, Djonga, Ludmilla, Taís Araújo e Lázaro Ramos, Gloria Groove, Djamila Ribeiro e Wagner Moura.