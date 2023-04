Mano Brown estreia nova temporada de Mano a Mano com interação dos ouvintes

O Spotify lança hoje (27) a nova temporada do podcast Original Spotify Mano a Mano. Comandado pelo rapper Mano Brown, os novos episódios são disponibilizados de forma gratuita na plataforma . Escute o trailer aqui.

Nesta temporada, os ouvintes de Mano a Mano podem interagir com a equipe do programa enviando seus comentários. Ao final de cada episódio, áudios da audiência de até 60 segundos farão parte do episódio. As informações sobre como enviar o áudio estarão disponíveis nas descrições dos episódios da temporada.

Com 16 novos episódios, Mano Brown já tem confirmada a participação de nomes como Regina Casé, Chavoso da USP, Galo de Luta e Marcelo Adnet. Os episódios vão ao ar semanalmente às quintas-feiras.

Mano a Mano foi o terceiro podcast mais escutado na Retrospectiva do Spotify 2022 e recebeu o prêmio APCA na categoria de 'Melhor Podcast' em fevereiro deste ano. Em sua última temporada, iniciada em 27 de outubro de 2022, o rapper recebeu Gregorio Duvivier, Angela Davis, Linn da Quebrada, Silvio Almeida, Txai Suruí, Anielle Franco, Preto Zezé e Dexter, Sônia Guajajara, Igor 3K, Flávia Oliveira e Igão e Mítico.

Com mais de 30 anos de carreira como integrante dos Racionais MC's, considerado o principal responsável por comunicar e traduzir o cotidiano da quebrada, Mano Brown reforça o poder da escuta, o valor do diálogo e a importância da conexão com perspectivas plurais neste Original Spotify. Mano a Mano tem direção criativa de Spotify Studios e Gana e produção de Spotify Studios, MugShot e Boogie Naipe.