Mano Brown recebe Karol Conká na estreia de podcast 'Mano a Mano'

O primeiro dos 16 episódios do podcast de Mano Brown, com o sugestivo nome Mano A Mano, será lançado já na próxima quinta (16) e tem a cantora Karol Conká como a primeira convidada para o que promete ser o "papo reto e sem filtro". Cancelamento, racismo, a infância, os bastidores na música e na vida são alguns dos temas abordados nesta conversa em que Brown também resgata algumas recordações dos Racionais MC's.

Em entrevista coletiva nesta terça (24), Brown afirmou que fez questão de ouvir a curitibana, mesmo sofrendo rejeição de pessoas próximas, que acreditavam que chamar Karol Conká para uma conversa seria um tiro no pé e ela não merecia a oportunidade de ser ouvida após todas as polêmicas no BBB, reality show da Globo que a rapper foi eliminada com a rejeição recorde de 99,17%.

Brown afirma que nunca assistiu ao reality e não assistiu à última edição do programa. Ele também afirmou que, por seu jeito, acredita que teria uma rejeição até maior do que a sofrida por ela e isso o fez querer escutá-la.

"Falavam 'não, como assim você vai deixar ela falar?! Você não assistiu ao BBB?!" e falei que não assisti. Não assisto, não assisti e chamaria assim mesmo. Uma rejeição de 99% me interessa muito. Ter uma mulher negra, de frente pra mim, totalmente fragilizada num momento, foi marcante", disse.

Por sua vez, Karol entende que se tornou um ícone da chamada cultura do cancelamento e que é preciso conversas profundas, como a que garante ter tido com Mano Brown, para se ter a noção da complexidade disso tudo.

"Numa época em que a comunicação é tão rápida e fragmentada que mal conseguimos absorver seu conteúdo, espaços de reflexão como os que propõe o Mano a Mano são um verdadeiro oásis", afirmou Karol.

Brown disse que lembrou muito de sua mãe, Dona Ana Soares, falecida em 2016 e isso o sensibilizou para conduzir a entrevista. Esse trabalho de comunicador, inclusive, é inédito na carreira do rapper.

"Pessoas se negaram a deixar ela falar, me perguntaram como eu ia deixar isso. E eu falei que quem manda em mim sou eu, peraí. É uma mulher negra, como minha mãe era, que não era uma mulher fácil, de opinões fortes e atitudes inesperadas. Alguns momentos, eu comparava ela com minha mãe e esse olhar fez o diálogo fluir melhor", disse.

Em Mano a Mano, Mano Brown é o anfitrião de convidados diversos e controversos de diferentes cenários, como música, esporte, política, religião, sociedade e cultura.

Um universo plural que une entretenimento e informação, com espaço para expandir as ideias e gerar diálogo. Além de Karol Conká, o médico Drauzio Varella, o pastor Henrique Vieira, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e o político Fernando Holiday já estão confirmados entre os convidados do podcast. O podcast é exclusivo do Spotify.