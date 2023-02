Manoel Soares e KondZilla serão novos apresentadores do Papo de Segunda

Tem gente nova chegando ao Papo de Segunda em 2023, no GNT. Manoel Soares e KondZilla passam a integrar o time do programa e se juntam a João Vicente e Francisco Bosco a partir do dia 13 de março, quando estreia a nova temporada.

Manoel, que comandará os debates semanais no GNT, é jornalista, escritor, ativista social, já passou pelo É de Casa e seguirá apresentando o Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo.

Já KondZilla é diretor, produtor e empresário, fundador de um dos mais relevantes canais de música no YouTube e um dos responsáveis pelo crescimento do funk no país.