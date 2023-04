Manoel Soares não aparece no Encontro e gera climão na web

A cena de Patrícia Poeta passando na frente de Manoel Soares durante o programa Encontro desta segunda-feira (3), gerou uma repercussão tamanha nas redes sociais. A apresentadora foi duramente criticada na web.

Já nesta terça-feira (4), o jornalista não apareceu para o programa, deixando um climão nas redes sociais. O sumiço do apresentador gerou uma curiosidade entre os telespectadores, que esperavam observar um possível constrangimento na programação.

No entanto, desde o dia 13 de março, Manoel faz parte do Papo de Segunda, do canal GNT. O programa é gravado no Rio de Janeiro, enquanto o Encontro é feito em São Paulo. A ponte-área não daria tempo do jornalista estar na Globo às terças-feiras.

Mas muitos seguidores entenderam que o sumiço foi por causa do climão causado no programa no dia anterior.