Mansão de Anitta que está à venda por R$ 11, 5 milhões tem até quarto do sexo

A mansão que Anitta morava desde 2014 está à venda. Localizada na zona oeste do Rio, a famosa está cobrando o valor de R$ 11,5 milhões pela mansão desde o final de 2022.

O imóvel é bastante espaçoso e tem até um famoso quarto do sexo, que era direcionado para quando os amigos da artista estava na casa quando tinha festas.

A imobiliária responsável pelo anúncio da venda, fez um tour pela casa e publicou no YouTube. O vídeo já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. A casa fica em um condomínio de luxo no Rio onde há imóveis que custam até R$ 40 milhões.

Na área externa, que já foi palco de várias festas da cantora, tem uma piscina gigante, com sauna anexada, além de um espaço gourmet com churrasqueiras e ducha para convidados.

O último andar da casa tem um estúdio com um bar, piano, além de sofás e cadeiras. No teto, há artes inspiradas no movimento pop art e capas de discos de cantores famosos.

Anitta já estaria com outra mansão, também no Rio de Janeiro, no bairro de São Conrado, segundo o jornalista Ancelmo Gois.