Mansão de Meghan Markle e príncipe Harry foi invadida duas vezes no Natal

A mansão de Meghan Markle e do príncipe Harry, localizada na Califórnia (EUA), foi invadida por duas vezes no período do Natal do ano passado. As informações são do site americano "TMZ".

A polícia conseguiu prender o homem que conseguiu invadir a luxuosa residência de 11 quartos por duas vezes em um intervalo de três dias.

Nickolas Brooks, de 37 anos, inicialmente foi pego invadindo a casa na véspera do Natal. Dois dias depois, ele foi capturado no mesmo local novamente.

Ainda não se sabe se Markle e Harry estavam em casa nos momentos das invasões. Brooks acabou sendo preso pela polícia americana.

A situação acaba justificando as críticas feitas por Harry sobre os cortes dos pagamentos da Família Real por sua proteção particular após sua retirada das "funções" reais.