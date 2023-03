Mansão herdada por viúva de Pelé tem varanda sobre o mar e estátua do jogador

Casada com Pelé por separação total de bens, Marcia Aoki foi uma das beneficiadas pelo testamento do jogador. A viúva ficou com 30% dos bens e com o imóvel em que moravam, no Guarujá, litoral de São Paulo.

A mansão de quatro andares foi construída em um morro dentro do condomínio Jardim Acapulco, um dos mais luxuosos da cidade, onde Neymar também tem casa. Pelé também possuía outra mansão no local.

Na casa, há um elevador, além de outras adaptações que foram feitas para que o craque conseguisse viver com as limitações que tinha nos últimos anos de vida.

A vista e o acervo são os pontos altos do local. O jogador tinha uma estátua dele feita em bronze, além de troféus, medalhas, camisas autografadas e usadas ao longo da carreira, e muitas fotos.

Nas paredes, o amor de Pelé e Marcia, em quadros pintados especialmente para eles com seus rostos. O casal costumava receber a família e os amigos em datas especiais, como o Natal. Na mansão, nunca faltavam flores, e é onde ele costumava fazer suas lives e vídeos para fãs na sala principal.