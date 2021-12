Mansão milionária de Hulk tem campo de futebol, lago e fliperama

O atacante Hulk vive um incrível ano em 2021. O jogador foi campeão brasileiro pelo Atlético-MG, artilheiro da Série A, com 19 gols, e ainda disputará a final da Copa do Brasil, com grandes chances de levar mais um título. Fora de campo, ele espera Zaya, sua primeira filha do casamento com Camila Ângelo. E passa seus momentos de folga em uma mansão milionária.

Hulk vive em uma residência localizada em um condomínio de luxo no bairro Lagoa Santa, em Belo Horizonte - e, segundo o jornal Extra, uma casa como a dele não sai por menos de R$ 6 milhões. Entre os destaques da propriedade, estão um campo de futebol e um lago, onde o atleta pode até pescar.

A mansão ainda tem garagem para seis carros. O atacante, porém, só levou três veículos - mas, entre eles, há um Cadillac Escalade que, ainda de acordo com o Extra, custa cerca de R$ 1,5 milhão.

Dentro da casa, há fliperama e mesa de sinuca. No lugar de paredes de concreto, o imóvel ganhou vidros, o que aumenta a luminosidade e interatividade quando o casal recebe convidados. Em vez de escadas, o segundo andar da residência é acessado através de rampas.

Há ainda Jacuzzi nas suítes e no lado externo e sauna a vapor. O condomínio, aliás, é o mesmo onde Ronaldinho Gaúcho morava quando atuou pelo Galo, entre 2012 e 2014.

Veja fotos do local: