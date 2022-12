Mansão milionária de Rafael Cardoso e Mari Bridi é colocada à venda

O fim do casamento entre Rafael Cardoso e Mari Bridi pegou vários fãs de surpresa. Mas o ex-casal já começou a se movimentar para fazer a divisão de tudo, principalmente da mansão que comprou há 15 anos atrás.

A casa, que fica em Itanhangá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi reformada pelos atores logo após a compra. O imóvel custou R$ 2 milhões e fizeram mudanças para adaptar às crianças. No momento, a mansão está com Mari Bridi e os dois filhos, mas a influenciadora deve se mudar em breve para um lugar menor.

Separação

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do site Em OFF, a separação ocorreu após diversas traições de Rafael Cardoso. Amigos do casal sabiam das puladas de cerca do ator, mas a esposa, Mari Bridi, sempre perdoava a infidelidade do marido.

Com a carreira de influenciadora em ascensão, Rafael não estaria gostando de ver a esposa negando suas vontades e resolveu terminar. Os dois são pais de Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 8.