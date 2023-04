Manserv cresce 80% e amplia centro de serviços no Polo de Camaçari

Após um crescimento de 80% em 2022, a Manserv, uma das líderes em prestação de serviços e soluções inteligentes nos setores logística, facilities e industrial, anunciou a ampliação do Centro de Serviços no Polo Industrial de Camaçari (CSCAM). Com um espaço total de 20 mil metros quadrados, a planta da empresa tem capacidade instalada acima de 12 milhões de toneladas por ano de produtos químicos e petroquímicos básicos, intermediários e finais.

“A ampliação do centro de serviços de Camaçari visa o melhor atendimento ao polo petroquímico e região, além de potencialmente servir a outros estados do país”, projeta Ricardo Moreira, presidente da Manserv Industrial. “Promovemos um trabalho de alto valor agregado e estrutura completa para oferecer ao mercado serviços e soluções que colaborem com o desenvolvimento da indústria nacional. O resultado positivo se mostrou no crescimento de 80% registrado em 2022, o que trouxe a necessidade de ampliação do CSCAM para dobrar a meta em 2023”, completa.

Com a ampliação, além do espaço físico maior e oferta de novos serviços, a Manserv passou a ter um time no local composto por mais de 90 colaboradores, reunindo especialistas em serviços de alta precisão para atender todas as etapas da manutenção e oferecer soluções para diferentes áreas da indústria.

A empresa aponta o processo de expansão do Polo como propulsor para o crescimento dela e destaca que o centro industrial passou por um ciclo de expansão, cuja área física aumentou de 13,4 mil para 29,3 mil hectares. Juntas, as empresas do Polo Industrial investem, anualmente, em torno de 16 bilhões de dólares e geram mais de 15 mil empregos diretos, sendo responsáveis por 22% do PIB da Bahia, aponta. O complexo é responsável também por mais de 30% do total exportado pelo estado da Bahia.