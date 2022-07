Manu Gavassi detona reportagem que focou em seu corpo: "Zero paciência"

A cantora Manu Gavassi criticou veemente a capa da revista Ela, do jornal O Globo, lançada neste domingo (24). Focada apenas em seu corpo, sem mostrar o trabalho real da artista, a ex-BBB decidiu desabafar nas redes sociais sobre o ocorrido.

Gavassi, que estreou a sua nova turnê, "Eu Só Queria Ser Normal", e que está com ingressos esgotados, decidiu esclarecer algumas coisas sobre como as mulheres são objetificadas em reportagens.

"Quando li a minha manchete de capa no caderno Ela (uma das maiores revistas femininas do Brasil), senti um incômodo, mas me perguntei se eu não estava sendo muito reativa ou exagerando", iniciou.

"Conversei muito abertamente com a repórter (uma mulher inteligente e sensível) sobre como tinha ficado chateada de uma notícia a respeito do meu corpo ter ofuscado o lançamento de um trabalho gigantesco", completou.

Na capa, a jornalista focou em Manu ter retirado a prótese de silicone aos 24 anos, após não ter mais vontade de seguir com eles nos seios. Segundo a cantora, a profissional entendeu a frustração da artista. A ex-BBB, então, entrou em um buscador de pesquisa e colocou vários nomes de famosos.

"Daí fiz um exercício, coloquei nome de atores e cantores homens com mais ou menos a minha idade e fui ver a capa deles. NENHUMA os reduzia à aparência. Alguma cirurgia? Botox? Mudança de cabelo? Nenhuma citava isso a respeito deles. Apenas suas grandes conquistas profissionais", desabafou.

Por fim, Manu ainda deu uma indireta para as repórteres mulheres que realizam matérias diariamente sobre outras mulheres. "Tô pra fazer trinta anos daqui a pouco e tô com zero paciência pra continuarmos sendo reduzida à nossa aparência e não à nossa carreira. (...) Que nossas repórteres mulheres sejam mais responsáveis com suas irmãs artistas (os homens nem se fala)", finalizou.