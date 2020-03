Manu protagoniza barraco com Victor Hugo no BBB 20: 'falso, dissimulado'

É tretaaaaa! A madrugada deste domingo (8) foi de fogo no parquinho no Big Brother Brasil. Durante a festa deste sábado, Manu disse poucas e boas para Victor Hugo, chamou de falso e teve até dedo na cara. O brother não gostou nada disso e também explodiu.

Tudo começou quando Victor Hugo conversava com Marcela. Manu interrompeu os dois e, sem cerimônias, disparou: "Amor, estou muito triste com isso. Deixa eu te falar uma coisa: falso. Virou para a Flay e Mari votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou não quer?".

Surpreso, o maranhense rebateu: "Eu estava conversando com ela primeiro. Se você quiser, eu posso sentar e conversar com você". Sem paciência para o colega de confinamento, a cantora e atriz disse que não queria "palestrinha", apenas saber se o assunto é verídico ou não.

Irritado, Vh disse não ser falso, Manu insistiu pedindo explicações e ele começou a se justificar. "Eu fiquei muito decepcionado com você. Eu não estou gostando da sua postura em relação ao jeito que você está conversando comigo. Se você quer conversar sério, a gente senta e conversa como dois adultos. Agora ficar desse jeito, eu não gosto."

Marcela ainda tentou apaziguar, mas Manu explodiu: "Quando você vira para duas pessoas que gostam de mim e pede para votar em mim sem motivo algum, eu crio um escândalo, eu falo para a câmera, eu faço o que quiser. Você é muito falso". "Nossa, está mostrando a cara", declarou o maranhense.

Depois de Manu apontar o dedo na cara do Brother, ele mandou ela bater nele e surtou: 'Tá louca? Tá louca?', disse, aos berros. Em seguida, Marcela tirou Manu do local e Victor Hugo se lamentou: "Por que está todo mundo contra mim? Eu não fiz nada com ela, nem com ninguém".

Ainda revoltada, a atriz desabafou com a ginecologista e Thelma. "Falso! Dissimulado e falso. Falei para todo mundo nessa: 'admiro o quanto o Victor Hugo é fã desse programa. Penso na família dele. Não tenho coragem de votar no Victor'. Aí esse falso falou para Mari e Flay, que gostam de mim: 'vota na Manu'. E não tem coragem de falar na minha cara. Falso. E as pessoas estão vendo".

Mais briga

Esse não foi o único barraco envolvendo Victor Hugo na noite de festa. Após uma longa conversa com Felipe Prior sobre o jogo e votação, VH foi até Gizelly para se explicar a respeito de uma história sobre aliança dentro da casa e sobre o arquiteto "querer a cabeça" da advogada.

Pouco receptiva, a capixaba disse: "O Brasil está vendo". "Sim, o Brasil está vendo. O tanto que você foi uma péssima amiga, inclusive", rebateu Victor Hugo. Nesse momento, Prior fica do lado do seu ex-affair e acusa VH de ser "leva e traz". "Eu não fiz isso", defendeu o maranhense.

"Eu não te defendo mais. Eu não gosto de você mais", declarou Victor Hugo a Gizelly. "E outra: eu não fiz fuxico. Da mesma forma que se fosse o Babu, você tentaria protegê-lo", continuou.

"Falso!", gritou a advogada. "Você que é falsa", retrucou o maranhense, que completou: "Você é uma das pessoas que eu mais confiava". Sem paciência, Gizelly encerrou o papo: "Já é a segunda falsidade que eu pego sua".