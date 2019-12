Manuela Rodrigues realiza show no TCA

Com 20 anos de carreira, a cantora e compositora Manuela Rodrigues estreia nesta terça (3), na Sala do Coro do TCA, o show Grito.

A intérprete assume sua faceta instrumentista e apresenta canções inéditas, cantando e tocando piano, numa formação minimalista. O show alterna momentos solo de Manuela e momentos em que ela se junta aos músicos Alexandre Vieira (baixo) e Marcos Santos (bateria) na formação de um trio. As canções assumem um tom de desabafo, uma catarse a partir de questões de relacionamentos, questões políticas, existenciais e questões que atingem a mulher negra na sociedade.

Segundo Manuela, “o grito do título permeia as letras das canções como um convite a colocar pra fora tudo aquilo que está preso na garganta”. A ideia do show foi motivada pela pesquisa de mestrado da cantora, onde investigou o seu processo de compor usando o piano como instrumento de acompanhamento.

Manuela prepara seu quarto álbum para 2020, no qual interpreta as suas canções em duas versões, com banda e com voz e piano.

Serviço

O quê:

Onde: Sala do Coro do TCA (Campo Grande)

Quando: Terça, dia 3 de dezembro, às 20h

Ingresso: R$ 30 | R$ 15