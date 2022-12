Mapa das Estrelas: Escute o primeiro single de novo disco de Majur

“Um oceano de emoções”. Dessa forma, a cantora e compositora soteropolitana Majur descreve o seu novo single, intitulado “Mapa de Estrelas”. Ao lado de Max Viana, produtor responsável pela faixa e filho de Djavan, a artista conceitua uma nova era de sua carreira; e o primeiro traço é apresentado por meio da novidade musical.

O lançamento é o primeiro de seu próximo disco, que está previsto para chegar no primeiro semestre de 2023. Como o nome sugere, “Mapa de Estrelas” reflete um macro das diferentes facetas que delineiam a vida de Majur. O single chegou às plataformas de streaming no último dia 8 de dezembro e se desdobra em um videoclipe já disponível no canal de YouTube da cantora.

"Mapa de Estrelas” é a soma de uma pluralidade de ritmos e vivências que a artista reuniu ao longo de sua trajetória e agora trás como um start para a sua nova era.

"Amo realizar sonhos e sempre fui destinada a alcançar os meus objetivos, eu gosto disso no meu trabalho e no meu dia a dia, de ir atrás de metas e alcançá-las. E, após entender que toda vez que eu fazia esse movimento em relação a minha vida, ela se transformava em potencialidade na vida de outras pessoas, eu comecei a pensar mais a respeito. Transformei tudo em síntese e trouxe isso em sentimento nessa canção”, resume Majur.

Majur é um dos principais nomes do afropop contemporâneo do país e vem conquistando importantes palcos. Ela participou do show de Emicida no Lollapalooza Brasil 2022; e, no Rock in Rio 2022, realizou duas performances emblemáticas — uma em homenagem à Elza Soares e outra com participação na apresentação de Ludmilla.

“Eu vou fazer tudo tremer”, promete a artista sobre o seu novo trabalho, que terá como base o pop contemporâneo.