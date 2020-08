Maquiador teve que guardar segredo sobre retorno de Ana Paula Arósio por 2 semanas

(Foto: Reprodução/Instagram)

O maquiador Ale Toledo postou nesta quinta-feira no Instagram um registo com Ana Paula Arósio nos bastidores da campanha que a atriz fez para um banco. Ao jornal carioca Extra, ele contou que a gravação foi feita na semana passada, em São Paulo, e revelou que foi difícil ter que guardar segredo por duas semanas sobre o reaparecimento da musa à TV, após dez anos afastada.

(Foto: Reprodução)

"Eu estava nesse trabalho porque tenho uma parceria com o (maquiador) Marcos Padilha. A campanha era dele, e eu fiquei responsável por cuidar do Robson Nunes (outro ator que aparece no comercial). O contrato da Ana Paula seguia era segredo nos bastidores, poucos sabiam e não podia vazar. Foi difícil manter segredo, mas o que não fazemos pelo nosso trabalho, né", disse ele, explicando que soube da participação da artista quando foi chamado para a campanha, uma semana antes.

Na publicação feita com Ana Paula Arósio, ele contou que já era fã da atriz e que trabalhar com ela foi um "imenso prazer" e um "momento inesquecível".

A atriz de 45 anos, que estava afastada da televisão desde 2010 e mora atualmente na Inglaterra, reapareceu na última terça-feira como garota-propaganda de um novo produto de transações financeiras de um banco. No comercial, ela brinca com o fato de estar sumida.

"Ei, gente voltei!", diz a atriz que anuncia o novo produto por cerca de 40 segundos e já se despede: "Bom, agora eu vou, porque eu desacostumei da civilização. Vou voltar para o meu SX, sabático em Xangri-Lá".

No comercial, Ana aparece com os cabelos compridos e cacheados, depois de ser chamada pelos atores Robson Nunes e Samantha Schmütz. Os comediantes brincam com as iniciais do novo sistema disponibilizado pelo banco.

Antes do isolamento, Ana Paula Arósio chegou a ser cotada dar vida a protagonista de "Insensato Coração", de 2010, mas foi substituída por Paolla Oliveira. A atriz passou a viver longe dos holofotes, em um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, a 253 km de São Paulo, com o marido, Henrique Plombom Pinheiro. Mais tarde, a ex-modelo se mudou para o interior da Inglaterra, onde vive atualmente.