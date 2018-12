Maquiadora baiana vence 23º Prêmio Avon de Maquiagem

Há cerca de quatro anos, Kaká Oliveira saiu de Salvador para experimentar uma nova carreira. Formada em Produção em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, ela partiu para São Paulo com o objetivo de fazer um curso de maquiagem. “Fui com o pensamento de que se desse certo, ficaria por lá”, lembra a jovem de 28 anos que venceu na noite desta terça (4) o 23º Prêmio Avon de Maquiagem na categoria Editorial.

Kaká Oliveira saiu de Salvador em 2014 para começar a carreira de maqiuadora em São Paulo (Foto: Divulgação)

“Me sinto feliz e grata pelo reconhecimento do meu trabalho”, conta a maquiadora que começou a carreira trabalhando como assistente de profissionais como Helder Rodrigues e Duda Molinos. “Meu objetivo quando vim para cá era trabalhar com maquiagem de moda, durante o curso descobri que para atingi-lo eu precisava começar como assistente”, lembra. Foi então que começou a trabalhar profissionalmente em produções para marcas como Calvin Klein, Ellus, Riachuielo, C&A, além de publicações como Marie Claire e Elle.

(Foto: André Arthur - Styling: Dani Nucci - Modelo: Brenda Pivatto)

Até ano passado, quando decidiu que era a hora de seguir a carreira com suas próprias pernas, ou melhor, com seus próprios pincéis, esponjas, lápis... Em 2017, Kaká começou a assumir trabalhos próprios. “Mesmo ainda sendo assistente eu me juntava a alguns fotógrafos para fazer shoots e colocar no portifólio”, conta. “A partir daí eu comecei a expressar o meu trabalho”, aponta a profissional.

Foi também em 2017 que ela tentou, pela primeira vez, o Prêmio Avon de Maquiagem. E chegou bem perto. Kaká foi classificada para a final, mas não chegou a vencer. “Olhando hoje para lá eu vejo que naquele momento eu estava em transição, não me sentia totalmente segura com meu trabalho”, diz. “Ter chegado na final em 2017 me ajudou a crescer muito” completa.

(Foto: André Arthur/Divulgação)

Esse ano, Kaká, muito mais dona de sua própria arte, voltou a se inscrever para a premiação. A primeira etapa, realizada em junho, foi simples: ela teve que apresentar seu portifólio, com imagens de trabalhos que fez para editoriais e publicidades, bem como fotografias autorais não publicadas. Com posse disso, a equipe julgadora selecionou cinco semifinalistas.

“Para esta etapa eles nos mandaram uma caixa enorme cheia de produtos Avon e a gente teve que produzir maquiagens com os produtos”, rememora. Kaká conta que escolheu as coisas que mais gostou e elaborou sete maquiagens.

(Foto: André Arthur/Divulgação)

“Eles pediram que a gente se inspirasse em obras de arte ou produtos artísticos e eu lembrei de uma capa da Vogue de 1950, que eu conheci mesmo antes de trabalhar com maquiagem e que gosto muito”, afirma. A capa foi pensada por Erwin Blumenfeld, artista surrealista e se tornou um ícone no mundo da moda. “O que eu mais gostava nela era a ideia do fundo se confundir com o rosto da modelo, foi aí que cheguei à minha”, continua.

Capa da Vogue de 1950 que inspirou a maquiadora (Foto: Reprodução)

Para sua foto, Kaká escolheu usar uma modelo com a pele muito branca e mergulhá-la numa banheira de agua com leite. Ao todo foram feitas sete maquiagens. A maquiadora enviou suas produções e foi selecionada para a final, quando teve que reproduzir uma das maquiagens para os jurados, ao vivo. “Escolhi a que achei mais impactante e que também, apresentava certa dificuldade técnica, queria algo que fosse bonita, mas que não fosse tão simples”, descreve o desafio.

Resultado final da imagem inspirada pela capa da Vogue (Foto: André Arthur/Divulgação)

Agora, vencedora, Kaká passa para a próxima etapa que são os trabalhos que virão com a AVON. “Como parte do prêmio a gente ganha alguns trabalhos com a marca e participação de oficinas e workshops”, relata. Além disso, ela destaca outros pontos que valem a pena comemorar. “Diveros, o reconhecimento em vários níveis, de amigos, da família, e como a Avon tem um nome importante e muitos anos de mercado, é um selo de qualidade”, diz. “Também acho que outra coisa legal de ter esse reconhecimento é que abre portas para trabalhos”, completa.

E daqui em diante, é explorar as diversas possibilidades que o mundo da maquiagem permite. “Percebi que é um mercado muito mais amplo do que eu imaginava e que eu posso ser muitas coisas nesse universo”, reflete. E que eu preciso caminhar mais um pouco e começar a entender melhor, descobrir um segmento para seguir”, finaliza.

Confira o portifólio de Kaká Oliveira

(Foto: Divulgação)

A premiação

O Prêmio Avon de Maquiagem é o único no Brasil voltado exclusivamente para maquiadores profissionais. A noite da premiação reuniu especialistas e celebridades no Teatro Santander, em São Paulo. Completando 60 anos de presença no Brasil, a marca destacou os melhores nas categorias: Artes Performáticas, Audiovisual, Editorial, Publicidade, Social e Maquiador Revendedor.

Conheça os nomes dos vencedores de cada categoria:

Artes Performáticas – Vitor Martinez (Vitor Gabriel Santos Martinez)

Audiovisual – Zé Lucas (José Lucas Jordão da Costa Oliveira)

Editorial – Kaká Oliveira (Karina Ribeiro Nascimento)

Maquiador Revendedor – André Cezar (André Cezar Del Sant)

Publicidade – Savana Sá (Savana Souza Querotti Sá)

Social – Tatiana Pontara (Tatiana Pontara Peres de Moura)