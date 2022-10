Máquinas caça-níquel são apreendidas na BR 407, em Juazeiro

Duas máquinas caça-níquel foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quinta-feira (6), na BR 407, em Juazeiro, no norte da Bahia. Dois homens foram autuados pelo transporte ilegal dos equipamentos.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF de Petrolina, em Pernambuco, realizavam uma fiscalização no km 8 da rodovia, quando abordaram um veículo utilitário com placas do Mercosul. Ao verificarem o interior do automóvel, encontraram as máquinas que são proibidas por serem consideradas jogos de azar.

Os homens disseram que os equipamentos saíram de Jaguarari, na Bahia, e iriam para Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A equipe emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por explorar jogo de azar, previsto no artigo 50 da Lei 3688/41.