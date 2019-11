Maradona não é mais o treinador de clube argentino

Durou pouco mais de dois meses a passagem de Diego Maradona como treinador do Gimnasia, time da Argentina. Segundo o presidente do clube de La Plata, Gabriel Pellegrino, o ídolo do país não está mais no comando da equipe, a antepenúltima colocada do Campeonato Argentino.

"Maradona não é mais técnico do Gimnasia", afirmou Pellegrino, curto e direto.

Don Diego chegou ao time no dia 5 de setembro. Na época, o grupo estava na lanterna da competição nacional, com apenas um ponto em cinco jogos. Neste tempo em que esteve como treinador, o ídolo argentino ajudou a encher o estádio do Gimnasia e vender camisas, além de somar três vitórias e cinco derrotas. Ainda assim, o clube está muito perto do rebaixamento.

De acordo com Pellegrino, não houve consenso político dentro do Gimnasia para manter Maradona como técnico. Semana passada, o astro afirmou que só ficaria se o presidente do time continuasse. Mas o dirigente desistiu da reeleição à presidência.

"Ele ainda estava trabalhando. Uma grande predisposição de Diego (de seguir conosco) que dependia mais de nós do que dele. Mas a unidade falhou. No sábado, há eleições e Maradona não segue", falou Pellegrino em entrevista à rádio La Red, reproduzida pelo Olé.