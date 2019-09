Maradona vira técnico do Gimnasia La Plata, lanterna do Argentino

Diego Maradona é o novo técnico do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. O anúncio foi feito na quinta-feira (5), através das redes sociais do clube, que fica em la Plata, ao sul de Buenos Aires. "Bem-vindo. Todos os cantos do clube mais bonito do mundo cumprimentam você", publicou a instituição nas redes sociais. O contrato é de um ano.



Capitão e campeão mundial com a seleção argentina em 1986, Maradona, de 58 anos, posou com um jaleco branco e uma faixa azul horizontal no peito em uma fotografia publicada por seu advogado Matías Morla no Twitter.



Em 24º e último lugar no Campeonato Argentino, com um ponto ganho, após cinco rodadas, o "Lobo" é o terceiro time argentino que será dirigido por Maradona. Deportivo Mandiyú (1994) e Racing Club (1995) foram os primeiros. "El Diez" também foi técnico da seleção argentina entre 2008 e 2010, além de trabalhar no Al Wasl e Al Fujairah, ambos dos Emirados Árabes Unidos, e no Dourados de Sinaloa, da segunda divisão do México, time no qual renunciou em junho devido a problemas de saúde.



"Estamos passando por momentos difíceis e precisamos de alguém grande e bem-sucedido", afirmou Gabriel Pellegrino, presidente do clube fundado em 3 de junho de 1887, o mais antigo entre os argentinos. "Nunca imaginamos que poderíamos contar com esta figura na direção de nossa equipe", completou o dirigente, que revelou a data da estreia de Maradona: dia 15, contra o Racing Club. O Gimnasia La Plata ficou sem técnico no fim de semana, quando Darío Ortiz foi demitido após a derrota para o Argentinos Juniors.



O Gimnasia foi campeão amador em 1929 e depois vencedor da Copa Centenário da AFA (Associação de Futebol Argentino) em 1994. Mas não possui um título nacional.