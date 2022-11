Maragareth Menezes e Majur fazem show gratuito no Parque da Cidade

Vem aí a segunda edição do projeto Unilever Sons do Brasil. O primeiro show dessa edição acontece domingo (13), em Salvador, após dois anos da última edição, com apresentação das cantoras Maragareth Menezes e Majur, e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, regida por Edilson Ventureli, O evento gratuito será no domingo (13), às 17h, no Parque da Cidade.

Uma das grandes artistas e intérpretes da música brasileira, Margareth Menezes toca pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica Heliópolis.

"Para mim é um prazer esse encontro com a Orquestra de Heliópolis! Vejo que no Brasil há muitas orquestras, sobretudo as mais novas, fazendo esse trabalho de integração da música erudita com a música popular e isso é muito importante, assim como essa diversidade de orquestras que estão surgindo em uma crescente no nosso país”, diz a artista.

“Tudo isso é muito importante para a memória e para trazer a música erudita para dentro das comunidades. Trabalhos como esse desenvolvidos pela Orquestra de Heliópolis são primorosos e necessários, por isso, estou muito feliz e tenho certeza de que será um momento especial”, completa Margareth, que celebra, em 2022, 35 anos de carreira.

Também é a primeira vez que Majur se apresenta com a Orquestra.

"É um sonho imensurável estar ao lado de Margareth - minha maior referência do afropop - pela primeira vez acompanhada de uma orquestra, na nossa casa (Salvador). Vai ser emocionante!”, diz a artista, um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea, revelada por Caetano Veloso.

O show de abertura é da Orquestra Sisaleira, grupo musical criado em 2018, formado por adolescentes e jovens que fazem parte do projeto Som do Sisal - uma ação sustentável, socioeconômica e cultural no semiárido baiano que, de forma criativa, utiliza os resíduos da cadeia produtiva do sisal e transforma em instrumentos musicais a madeira gerada a partir do escape floral da planta. O instrumento criado por eles é inspirado na viola de buriti, produzida por artesãos do Jalapão.

“Estamos muito felizes com a volta do Unilever Sons do Brasil. É um projeto muito importante para a companhia, que leva emoção e alegria para o público, além de promover a democratização da cultura que tanto acreditamos. É um momento de reencontro da marca com o seu público, uma nova conexão que alia a excelência da música brasileira, de forma gratuita e acessível”, afirma Suelma Rosa, Head de Reputação e Assuntos Corporativos da Unilever Latam e Brasil.

Serviço - Unilever Sons do Brasil em Salvador, com Margareth menezes, Majur e Orquestra Sinfônica Heliópolis | domingo (13), 17h, no Parque da Cidade: Gratuito