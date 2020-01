Maraisa mostra olhos roxos após cirurgia plástica no nariz

(Foto: Reproduçaõ)

A cantora Maraisa apareceu no Instagram nesta segunda-feira (13) mostrando como está o rosto depois de passar por uma cirurgia no nariz na semana passada. No final de semana, ela já tinha aparecido, mas usando filtros de maquiagem da rede social.

Deitada, a cantora filmou o rosto por um tempo antes de mudar o foco e mostrar a casa cheia. Ela cantava a música "A Grande Família", de Dudu Nobre, enquanto fazia o vídeo.

A sertaneja, que canta com a irmã Maiara, fez o procedimento estético na semana passada, dias depois da irmã se internar para colocar implante nos seios. As duas fizeram pausa de alguns dias no trabalho para a recuperação.

Além do lado estético, Maraisa aproveitou a cirurgia para corrigir um desvio de septo.

"Gente... eu tô de cara! Tem que se lascar para aprender mesmo, né?! Para quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei para ajustar um desvio de septo! Agora, brincadeiras à parte, isso prova que na vida, para tudo, dá-se um jeito! Então levanta a cabeça, mete uma make na cara e vai...", escreveu.