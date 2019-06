Maratona artística ocupa o Teatro Gamboa Nova

Quatro espetáculos, dois filmes, oficina de formação, exposição, lançamento de livros... “Sou a louca, né?”, gargalha a atriz, diretora, dramaturga e professora Paula Lice, 38 anos, diante da quantidade de atividades que escolheu para compor a ocupação As Invenções de Paula Lice, em cartaz a partir deste sábado (1º) até o dia 16, no Teatro Gamboa Nova. Parte do projeto Prata da Casa, a ocupação celebra seus 20 anos de carreira profissional no teatro.

Na verdade, o marco escolhido pela artista foi o seu registro profissional, mas Paula conta que começou a atuar bem nova, com apenas onze anos. “Ou seja, daqui a três anos vou comemorar 30 anos de carreira e ninguém vai entender nada”, ri, com seu jeitão bem-humorado. Brincadeiras à parte, a artista tenta dar uma pequena mostra, nessa curta ocupação de 12 dias, do que produziu ao longo desses anos.

(Foto: Caio Lirio e Valerie O/Divulgação)

Neste sábado (1º), às 19h, e domingo (2), às 17h, por exemplo, Paula apresenta o jogo-espetáculo Santa Maravilha Recebe: Entrevistas Performágicas. Como o nome já indica, a proposta é dar um toque de magia às entrevistas feitas no palco, tendo como fio condutor um oráculo criado pela própria atriz que dá as cartas para os convidados. Nessa temporada, Paula recebe o poeta Alex Simões e a atriz Márcia Andrade.

A programação deste sábado inclui o lançamento do Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas, um livro-baralho ilustrado por Lia Cunha, que reúne as cartas do jogo-espetáculo. Além disso, será exibido o curta-metragem Jessy (2013), que deu origem ao reality show Drag me as a Queen, do qual Paula é co-criadora.

Vinicius Bustani no espetáculo Criança Viada ou de Como me Disseram Que eu Era Gay (Foto: Caio Lirio/Divulgação)

Já no próximo fim de semana, quem volta à cartaz é o espetáculo Criança Viada ou de Como me Disseram Que Eu Era Gay, solo de Vinicius Bustani dirigido por Paula que foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro de melhor texto. “É uma peça muito honesta, de muita empatia, que virou o hit da minha carreira”, brinca Paula, ao lembrar das sessões lotadas. Além dele, outro espetáculo que está de volta é Para o Menino Bolha, vencedor do Braskem de Teatro de melhor texto, em 2014.

Seja nos espetáculos infantis, ou nos adultos, a produção de Paula está cheia de ludicidade e o motivo é simples: “Ainda sou uma criança que brinca. Continuo fazendo a mesma coisa que fazia na escola, só que agora recebo por isso”, gargalha. Então, completa, reflexiva: “As reações da vida adulta estão conectadas com a vida antiga. A dificuldade de crescer e se assumir adulto é uma coisa que me inquieta muito, virou um tema obssessivo”.

Serviço

O quê: Ocupação As Invenções de Paula Lice, dentro do projeto Prata da Casa.

Onde: Teatro Gamboa Nova (Largo dos Aflitos, 3 | 3329-2418).

Quando: De sábado (1º) ao dia 16, diferentes horários (veja programação).

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 (cada espetáculo), gratuito (exposição) e R$ 50 (oficina). Vendas: www.sympla.com.br.

Programação

Invenções de Paula Lice no Teatro Gamboa Nova

Sábado (1º)

18h Santa Maravilha Instalação

19h Exibição do documentário Jessy + espetáculo Santa Maravilha Recebe + Lançamento do Pequeno Oráculo Invisível de Crianças Imaginadas

Domingo (2)

17h CineGamboa: Jessy + peça Santa Maravilha Recebe

Quarta (5), quinta (6) e sexta-feira (7)

19h Criança Viada ou de Como me Disseram Que eu Era Gay

Sábado (8)

9h às 13h Oficina: Corpo e escrita de si (continua no dia 15)

17h CineGamboa: exibição do filme Miúda e o Guarda-chuva + Apresentação do espetáculo Para o Menino-Bolha

Domingo (9)

17h CineGamboa: Miúda e o Guarda-chuva + Para o Menino-Bolha (e nos dias 15 e 16)

Dias 12, 13 e 14

19h Espetáculo Parece Bolero