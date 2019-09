Maratona de Salvador terá representantes de 198 cidades

A terceira Maratona Cidade de Salvador acontece no próximo domingo e, nesta edição, serão cinco mil atletas vindo da capital baiana e de outras 197 cidades. Os atletas vêm do interior da Bahia e de outros 24 estados do país. As únicas exceções são Roraima e Amapá, ambos na região norte brasileira. Neste ano, os prêmio vão de R$ 1 mil até

R$ 22 mil.

Com quatro modalidades, a competição abrange corredores de diferentes níveis técnicos: os iniciantes fazem a modalidade dos 5km e correspondem a 34% dos atletas inscritos. Outros 24% escolheram correr os 10km. A meia-maratona e seus 21 km têm 25% dos corredores e a conta fecha com os 17% que vão correr os 42 quilômetros da maratona. Ao todo, 36% dos atletas inscritos são mulheres e 64% homens. Os resultados da prova principal, a maratona, são válidos para o Ranking Brasileiro da modalidade.

Kits

Para fazer a entrega do material que acompanha os corredores durante a competição, uma loja personalizada foi montada dentro do Shopping Barra. Localizado no térreo do shopping, a loja funcionará de hoje até sábado, das 9h às 22h. O kit tem a camisa oficial da competição e o número de peito, com chip para cronometragem. Conta também com sacola, garrafa de água e viseira.

Para fazer a retirada, os atletas precisam apresentar o protocolo de inscrição ou documento de identificação com foto. Participantes que se inscreverem como vinculados à Federação Baiana de Atletismo deverão apresentar a carteira da Confederação Brasileira de Atletismo original ou declaração expedida pelo órgão local.

A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante a apresentação do comprovante de pagamento ou confirmação de inscrição, juntamente com cópia da carteira de identidade do participante. No caso dos atletas vinculados à federação, é preciso apresentação da carteira da confederação original ou declaração expedida pelo órgão local.