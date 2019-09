Maratona de Salvador vai premiar campeão com R$22 mil

A terceira Maratona Cidade de Salvador acontece no próximo domingo (15) e, nesta edição, serão cinco mil atletas vindo da capital baiana e de outras 197 cidades. Os atletas vêm do interior da Bahia e de outros 24 estados do país. As únicas exceções são Roraima e Amapá, ambos na região norte brasileira. Neste ano, os prêmio vão de R$1 mil até R$22 mil reais.

Com quatro modalidades, a competição abrange corredores de diferentes níveis técnicos: os iniciantes fazem a modalidade dos 5km e correspondem a 34% dos atletas inscritos. Outros 24% escolheram correr os 10km. A meia-maratona e seus 21 km têm 25% dos corredores e a conta fecha com os 17% que vão correr os 42 quilômetros da maratona.

Ao todo, 36% dos atletas inscritos são mulheres e 64% homens. Outro dado interessante este ano é que cerca de 54% dos inscritos farão a maratona pela primeira vez. Os resultados da prova da prova principal, a maratona, são válidos para o Ranking Brasileiro da modalidade. A competição já faz parte do calendário nacional desde a sua primeira edição.

Quem não correr também tem seu espaço na maratona. Segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), momentos especiais foram planejados para os atletas e também para o público que que estará assistindo aos atletas. Shows e apresentações musicais estão previstas no circuito.

Ao longo do percurso que vai do Farol da Barra até a Rua Aristides Milton, no bairro de Itapuã vão tocar a dupla Juan e Ravena, Fred Mendes e projeto Malezinho. No Largo do Farol da Barra, local de largada e chegada dos atletas, o grupo FitDance se apresenta desde às 11h. Logo depois, por volta das 12h30, a banda Jammil faz grande show em homenagem a todos os atletas que participaram da terceira edição da Maratona Cidade de Salvador.

Kits

Para fazer a entrega do material que acompanha os corredores durante a competição, uma loja personalizada foi montada dentro do Shopping Barra. Localizado no térreo do shopping, a loja funcionará entre a próxima quinta (12) e sábado (14), no horário de funcionamento do shopping, que é 9h às 22h.

O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de inscrição ou documento de identificação com foto. Participantes que se inscreverem como vinculados a Federação Baiana de Atletismo deverão apresentar a carteira da Confederação Brasileira de Atletismo original ou declaração expedida pelo órgão local.

A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante a apresentação do comprovante de pagamento ou confirmação de inscrição, juntamente com cópia da carteira de identidade do participante. No caso dos atletas vinculados à federação, é preciso apresentação da carteira da confederação original ou declaração expedida pelo órgão local.

Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit, cujo conteúdo deverá ser conferido no ato da sua retirada. A troca do nome da inscrição, bem como a entrega para terceiros do chip para participação na prova, só poderá ser feita com autorização da organização e no momento da entrega do kit.

O kit é composto pela camisa oficial da competição e o número de peito, com chip para cronometragem confeccionado em material à prova d'água e resistente ao manuseio. Além disso, contém sacola, garrafa de água e viseira.

Premiação

Os maratonistas que ficarem em primeiro lugar na Categoria Geral Masculina e Feminina levam para casa R$ 22 mil, a segunda colocação leva R$ 11 mil e a terceira, R$9 mil. Por fim, quem ficar na quarta e quinta posição fatura o prêmio de R$7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Para os que competem na meia maratona, os prêmios são de R$ 8,5 mil para o 1° lugar; R$ 5,5 mil para o 2° lugar; R$ 3,5 mil para o 3°; R$ 2,5 mil para 4° lugar; e R$ 1,5 mil para o 5°. Para o 1° lugar Feminino e Masculino dos 5km e 10km, o prêmio em dinheiro será de R$ 1 mil.

Para não diminuir as chances de ganhar o prêmio, os corredores precisam estar atentos aos horários de largada de sua modalidade. Àqueles que disputarão a meia maratona e a maratona, a saída está marcada para 5h30. Já aqueles que disputam os 5km e os 10km largam às 6h.

Estacionamento

O estacionamento do Shopping Barra ficará disponível para os corredores das 4h às 11h, , no domingo (15), e será gratuito para atletas com apresentação do número de peito.

Além disso, será possível estacionar na Av. Almirante Marques de Leão e no lado esquerdo da Rua Marquês de Caravelas, bem como nas transversais da Rua Afonso Celso. O estacionamento será proibido em todo o percurso da prova, bem como em toda extensão da Rua do Meio, no Rio Vermelho.

A Maratona Cidade de Salvador é uma realização da Prefeitura, por intermédio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Federação Baiana de Atletismo (FBA). O evento conta com patrocínio do Shopping Barra, água Schin, Gatorade, TPC – Logística Inteligente, Laticínio Dengo, Frugi e UCI Orient.