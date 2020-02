Maratona para ver Anitta: fãs acompanham dia de gravação em Salvador

Uma das maiores artistas do pop brasileiro - com um alcance mundial - desembarcou mais uma vez em Salvador. Anitta escolheu a capital baiana para ser o cenário do seu mais novo clipe, da canção Me Gusta. A gravação, que aconteceu durante todo o dia de ontem, visitou alguns pontos do Pelourinho e foi acompanhado de perto por olhos que brilham só de pensar na cantora.

Aos 19 anos, Marcos Nascimento não é novato quando o assunto é Anitta. Ele conta que sua relação com o trabalho da artista passou por um processo de rejeição, que depois virou de admiração e, apesar da pouca idade, carrega uma responsabilidade e tanto: é o vice-presidente de um dos maiores fã-clubes da cantora na Bahia (@_anittandosalvador), que hoje tem mais de 26 mil seguidores no Instagram.

“Queria ver Anitta de perto, pegar um lugar privilegiado e acompanhar as gravaçõe. A gente que é fã faz de tudo”, afirmou. Marcos chegou ao pelourinho pouco antes das seis da manhã, e já ficou de olho nas marcações de cena que os figurantes e dançarinos faziam em frente à Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho. Esse foi o primeiro cenário de um dos quatro que ela visitou durante a gravação.

Artista foi assistida pelo público nas sacadas das casas do Pelô (Foto; Arisson Marinho / CORREIO)

Até ontem, dia que toda a ação ocorreu, não se tinham muitas informações sobre a música, já que foi coreografada utilizando pontos eletrônicos, para que não vazasse nenhum trecho. Também não estavam confirmados todos os horários e locais que Anitta passaria com a gravação ou quem iria compor toda a cenografia do clipe. O que estava confirmado era que, além do título da nova música, a artista fez um feat com o cantor e compositor porto-riquenho Myke Towers.

“Acho que valoriza muito a cidade, porque com tanto lugares ela escolheu justamente Salvador para gravar de novo E para nós é um privilégio receber ela aqui na nossa cidade”, afirmou Adriele Conceição, 19, que é a presidente da página na rede social e ficou até o fim do dia para ver Anitta mais de perto. Ainda não se sabe se a canção sairá neste período do Carnaval ou se integrará um futuro projeto internacional.

Os amigos Thiago Muniz, Adriele Conceição, Marcos Nascimento, Pablo Barbosa, Ian Jucá e Thiago Paranhos acompanharam desde cedo a gravação do clipe (Foto: Vinícius Harfush / CORREIO)

Depois de sair do Largo do Pelourinho, a produção escolheu as escadas da Igreja do Passo, que já foi cenário do clássico filme Pagador de Promessas, e palco de inúmeros ensaios de Gerônimo. O estudante de publicidade Thiago Paranhos, 22, também acompanhou cada passo da cantora em solo soteropolitano. Aliás, não é de hoje que Thiago é fã dela. “Desde o primeiro show que ela fez aqui (no Bahia Café Hall) eu fui e virei fã. Hoje já fiz foto de longe, vídeo e mandei beijo”, contou enquanto mostrava sua tatuagem em homenagem a artista.

Representatividade

Entre um aperto e outro, e uma longa espera no sol, foi possível já captar mais alguns detalhes de figurino e ambiente do videoclipe. Na famosa escada, que foi coberta por uma pano branco, foi possível ver Anitta usar um vestido nas cores da bandeira LGBT. Esse foi apenas um dos elementos que caracterizam a diversidade esperada no clipe. A representatividade das gravações também ficou marcada pela presença da dançarina Léo Kret, além de uma figuração composta quase toda por mulheres.

“O que posso dizer é que foi muito bonito e a música é muito forte, tem muito de Bahia. E ela foi muito mulher, como qualquer outra, super empoderada e dona do que é seu. A gravação tem mulheres de todos os modelos e formas, todas lindas e desfrutando do mesmo espaço com ela”, disse a vocalista da Banda Didá Vivian Caroline, que também compôs o clipe nas cenas gravadas no Pestana Convento do Carmo.

"É uma gravação para o mundo", Vivian Caroline, vocalista da banda Didá

O dia foi encerrado bem ao lado do Convento, num espaço localizado ao lado da Escola Municipal Vivaldo Costa Lima. Lá, Anitta apareceu mais uma vez contracenando com Mike Towers, que compartilhou o momento em suas redes sociais, num espaço em formato de passarela.

De volta

Para quem não lembra, Anitta esteve em Salvador no ano passado para gravar um outro clipe. A música produzida na época foi o hit Bola Rebola, com participação de J Balvin, Tropkillaz e MC Zaac, e que acumula hoje em dia mais 160 milhões de visualizações no Youtube. O cenário escolhido da última vez foram as casas que ficavam na beira do mar da Gamboa, próximo a Avenida Contorno e ao Solar do Unhão. Na época, também houve um grande burburinho e uma grande aglomeração de fãs na proximidades do bairro, que buscavam uma foto com a artista a qualquer custo.