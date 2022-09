Maratona Salvador abre lote promocional de inscrições para 2023

A Maratona Salvador de 2022 mal terminou e os competidores da prova já terão a oportunidade de garantir suas inscrições para a corrida de 2023, que está marcada para o dia 24 de setembro do próximo ano. A organização da competição informou que na quarta-feira (28) foi lançado um lote promocional para os atletas que estiveram na edição de 2022.

São 500 vagas de inscrição e para ter acesso às vagas limitadas basta fazer a inscrição usando o próprio CPF como código validador no site ticketsports.com.br/e/maratona-de-salvador-2023-34564.

Na corrida deste ano, que aconteceu no último domingo (25), cerca de 5 mil corredores marcaram presença no evento. Para a próxima edição, a organização acredita que cerca de 10 mil atletas façam parte da Maratona Salvador.

Segundo o prefeito de Salvador Bruno Reis, a ideia de antecipar as inscrições e divulgar o evento com um ano de antecedência é atrair mais competidores de fora do estado e do país. "A Maratona Salvador é um investimento contínuo da Prefeitura para fortalecer o turismo esportivo. Isso porque os maratonistas se deslocam de suas cidades para participar de corridas de rua, ajudando assim a movimentar o turismo e a economia da cidade. Diante do sucesso desse ano, decidimos antecipar ao máximo para que atletas de todo o Brasil e também do exterior possam se planejar e vir à capital baiana”, afirmou.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, ressalta que a Maratona Salvador 2022 reuniu atletas de 185 diferentes cidades do país e têm atraído mais participantes por possuir características peculiares.

“Além de uma prova de alto nível técnico, a Maratona traz uma estrutura ímpar para os atletas e uma das maiores premiações do Brasil. Reunimos também uma programação cultural que é a cara de Salvador, afinal somos a Cidade da Música, título concedido pela Unesco, com muitos ritmos locais para os participantes. Todos esses detalhes tornam o evento ainda mais completo”, comentou Isaac.