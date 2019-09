Maratona Salvador: retirada dos kits começa nesta quinta

Os kits dos corredores da Maratona Salvador começarão a ser entregues nesta quinta-feira (12), no Shopping Barra. A corrida será realizada no domingo (15), com largadas às 5h30 e 6h.

Os participantes terão de quinta a sábado para retirar o material, das 9h às 22h. A loja temática da prova foi montada no térreo do shopping.

O kit só será retirado mediante apresentação do protocolo de inscrição ou documento de identificação com foto. Em caso de retirada por terceiros, é necessário apresentar comprovante de pagamento ou confirmação de inscrição, além de cópia da carteira de identidade do participante.

Os atletas que se inscreverem como vinculados à Federação Baiana de Atletismo devem apresentar a carteira da Confederação Brasileira de Atletismo original ou declaração expedida pelo órgão local.

A troca do nome da inscrição, bem como a entrega para terceiros do chip de participação na prova, só poderá ser feita com autorização da organização e no momento da retirada do kit. O conjunto inclui camisa oficial e número de peito, chip para cronometragem, sacola, garrafa de água e viseira.