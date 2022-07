Maratona Salvador será disputada em setembro com largada no Parque dos Ventos

Depois de dois anos, a Maratona Salvador voltará a ser disputada na capital baiana. A 4ª edição do evento acontecerá no dia 25 de setembro, ao som de muita música, com largada e chegada no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. Os apaixonados por corrida de rua poderão escolher entre quatro opções de percursos. Além da prova de 42km, que dá nome à competição, há também 5km, 10km e 21km. Serão mais de R$ 190 mil em premiação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site maratonasalvador.com.

"Um grande evento esportivo, concebido também para ajudar no estímulo ao turismo da nossa cidade. A última edição reuniu mais de 5 mil participantes, com pessoas de 200 lugares diferentes do Brasil. Nosso objetivo é superar essa marca, até porque são dois anos sem a realização da prova. As pessoas, por conta da pandemia, estão recuperando o tempo perdido, a gente está vendo isso nos shows, e espero que também ocorra nos eventos esportivos. O ideal é que no último domingo de setembro a gente faça uma grande festa na nossa cidade", afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que vai correr a prova de 10km.

Para o presidente da Federação Baiana de Atletismo, Antônio Luís Paranhos, a realização da Maratona Salvador vai recolocar os atletas baianos na vitrine nacional. "Para o nosso atletismo, a prova é muito importante, porque é a projeção até do nosso município e do nosso estado para o resto do Brasil. Com certeza virão para cá os principais atletas nacionais para disputar essa prova. O retorno é importante para o teste de nossos atletas, que ficaram muito tempo sem participar de grandes eventos, e para essa projeção do nosso atletismo para o resto do país, pois a Bahia sempre esteve na vanguarda e na pandemia desapareceu um pouco", afirmou.

Lançada em 2017, a Maratona Salvador não foi realizada em 2020 e 2021 em função da pandemia de covid-19. A retomada do evento tem também como objetivo o fomento do turismo na capital baiana.

"Os índices de ocupação hoteleira quando da realização da prova chegam quase à totalidade, então com isso a gente estimula nossa economia, gerando oportunidades, emprego e renda. Também é um grande estímulo à prática esportiva. A gente sabe dos grupos de corrida, há diversas pessoas que realizam provas durante o ano em nossa cidade, então há o estímulo também a estas atividades. Também queremos dar a nossa contribuição para que as pessoas possam deixar sua saúde em dia e, sem sombra de dúvidas, promovemos Salvador. Um evento como esse tem a capacidade de promover a nossa cidade, divulgar nos quatro cantos do Brasil e até no mundo", vibrou o prefeito Bruno Reis.

A largada e chegada das quatro provas acontecerão no Parque dos Ventos e essa é uma das novidades desta 4ª edição. O espaço de esporte e lazer localizado no bairro da Boca do Rio conta com 85 mil m².

"O Parque dos Ventos se configura hoje num grande equipamento público, com bastante espaço, área verde e tem uma configuração sobretudo para a maratona. Aquela avenida de piso intertravado com pouco mais de 2km é muito estratégica, tanto para a largada, como para a chegada da prova. Para essa competição, com grande volume de atletas, dá para implantar infraestrutura para dar conforto aos atletas, toda a parte de alimentação interna, hidratação e todos os equipamentos que são necessários para que a prova funcione, com espaço para eventos e show", destacou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, que não revelou as atrações musicais.

Nova Barra

Para o prefeito Bruno Reis, a Maratona Salvador também contribui para o desenvolvimento de novas áreas da cidade. "Vêm aí grandes obras. Por que essa maratona já ir lá para esse local? Com a chegada do Parque do Ventos e com a requalificação da obra que a gente vai fazer, que vai lá das quadras da Boca do Rio até Piatã, o último trecho praticamente da Orla que está faltando ser requalificado, surge na cidade uma nova Barra. Vamos inverter o viário. Hoje, quem vai para Itapuã, vai pela via que está do lado da praia. Aquela via sentido Itapuã vai para o outro lado, do lado do Parque de Pituaçu, e ali vai virar um verdadeiro calçadão", contou o gestor.

"E aí vai surgir espaço para uma série de eventos, entre eles a Maratona Salvador. O circuito da Maratona Salvador já é 100% na Orla mais bonita do Brasil. Em 2022, a obra já terá iniciado, pois nossa expectativa é iniciar antes da maratona, e, como na prefeitura tem data para começar e terminar as obras, nós vamos começar antes dessa maratona e vamos inaugurar ela antes da maratona de 2023", projetou Bruno Reis.

Elite independente

Quem for correr os 42km da maratona fará o primeiro retorno próximo à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itapuã, seguirá até o Farol da Barra e voltará até o Parque do Ventos. Os inscritos na meia-maratona (21km) também terão o bairro de Itapuã como primeiro destino, mas farão o segundo retorno no Jardim de Alah. A prova de 10km tem retorno na base do Salvamar, em Patamares, e a de 5km na região do Parque de Pituaçu.

"O percurso foi melhorado. A prova principal, que é a maratona, vai ter um percurso independente. Ou seja, apesar de ter 5km, 10km e meia-maratona dentro da mesma via, o percurso da maratona não vai sofrer essa influência, porque quando ele for a Itapuã e voltar, já não se encontra mais com o percurso de 5km e 10km. Em termos de interferência nas vias, vai ser praticamente nenhuma. A tendência é que o percurso se torne mais rápido e nós tenhamos tempos melhores para os corredores de elite, profissionais", pontuou o diretor técnico da prova, André Araújo. "Sem falar que é todo na Orla, local mais aprazível da cidade", destacou.