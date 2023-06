Maratona tecnológica que apresentará soluções inovadoras à Osid começa nesta sexta (16)

Começa nesta sexta-feira (16), às 18h, o Hackathon+ Osid, maratona tecnológica que irá desenvolver soluções inovadoras que visem aprimorar as operações das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A iniciativa será realizada pela Rede+, em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil.

Com duração prevista até o domingo (18), às 19h, o evento terá a participação de 70 inscritos selecionados, divididos em 12 equipes multidisciplinares, além de 33 mentores e 7 jurados especializados.



Ao todo, foram recebidas 213 inscrições. Os participantes selecionados representam uma diversidade de profissionais e estudantes das áreas de tecnologia, design e gestão.



Os projetos serão avaliados por um júri composto de especialistas renomados, que levarão em consideração critérios como tecnologia, inovação, usabilidade, viabilidade e impacto social.

As equipes concorrerão a prêmios como R$ 7 mil em dinheiro, bem como a benefícios como mentorias, participação em eventos como expositores e bolsas de estudo oferecidas pelo Sebrae, Rede+ e Cubos Academy.



O Hackathon+ Osid é patrocinado pelo Banco do Nordeste e apoiado por Ideia 3, China in Box, Pizza Hut, Cubos Tecnologia, Cubos Academy, Jornal Correio, Impacto Visual, Leve — Loja Circular Sustentável, prefeitura de Salvador (Semdec) e governo da Bahia (Secti).

Sobre a Rede+

A Rede+ é uma aceleradora de negócios focada em inovação corporativa que, desde 2014, vem transformando organizações do Brasil inteiro por meio de programas, projetos e soluções personalizadas em inovação.

A aceleradora conecta empreendedores e negócios, para criar uma sociedade inovadora, protagonista e impactada positivamente, e oferece soluções personalizadas em aceleração de negócios, intraempreendedorismo, conexão com startups e conteúdo especializado.