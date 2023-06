Marca baiana aposta em versão inclusiva de iguarias juninas e triplica o faturamento

Debulha o milho, tritura no moinho ou liquidificador e passa na peneira para retirar o sumo. Mistura a massa com leite de coco. Leva ao fogo, mexe bastante até chegar no ponto e, para finalizar, povilha com canela. Até aí, a canjica que todo mundo conhece. E se eu te disser que vai ter canjica zero glúten também entre os quitutes de São João? Aliás, não só zero glúten, mas também sem lactose e sem açúcar. Foi na aposta de um cardápio inclusivo, sem perder o sabor da culinária que remete ao interior, que a Brigaderia da Bisa (@brigaderiadabisa) quase que triplicou o faturamento no período junino e a gente vai contar agora como foi que isso aconteceu.

A inclusão de produtos para celíacos, alérgicos e intolerantes a lactose e glúten se intensificou quando a proprietária da marca, Carla Noronha, viu ali, nas iguarias nordestinas, uma possibilidade de diversificar os produtos e aumentar o alcance das vendas. Inicialmente, ela começou com a oferta de um box de Café da Manhã Nordestino, ideia que logo em seguida abriu a porteira para o cardápio junino.

“A procura foi gigantesca e aumenta cada vez mais. Nessa época junina, é o nosso maior faturamento. A média mensal é de R$ 10 mil, mas esse ganho chega a triplicar. Produtos como pamonha, canjica, bolo de aipim, milho e carimã são feitos com leite de coco, que é de origem vegetal e não contém glúten e lactose. Para diabéticos utilizamos adoçante culinário”, explica.

Designer de Interiores, Carla sempre foi encantada com doces artesanais. Inicialmente, a marca nasceu em 2015 com a produção de brigadeiro gourmet com opções zero lactose e zero açúcar.

“Hoje, na nossa linha de frente estão os pratos típicos nordestinos, atendendo cada vez mais um público maior que deseja esse produto artesanal, sobretudo, aqueles que têm algum tipo de intolerância alimentar”.

Muitas das receitas de Carla são da família, que veio do município de Ubaitaba para Salvador. A procura maior nessa época é pela canjica (R$ 17), bolos (a partir de R$ 22) e pamonhas (R$ 7,50). O mingau (R$ 12) e as caixas de Café da Manhã Nordestino (R$ 149) são mais alguns entre os pedidos frequentes. Faltando poucos dias para a festa, a previsão é atender de 250 a 300 clientes.

“Na verdade, as receitas originais dessas iguarias já as tornam inclusivas quando são feitas com puro creme de milho verde e leite de coco natural. O que acontece é que muitos produtos industrializados acabam comprometendo isso. E, por isso, conquistamos nossos os clientes. Você sente o sabor puro de memória afetiva do interior, de casa de vó”.

Receitas são artesanais e levam puro creme de milho verde e leite de coco natural

Além das iguarias juninas, a marca também produz a versão tradicional de pães, bolos caseiros, cuscuz, tortas salgadas e doces, pudim, geleias, sobremesas, chocolate quente, cappuccino artesanal, doces gourmet, sequilhos, trufas e pãozinho delícia. “Trabalhamos em parceria com produtores locais de Salvador, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. Tivemos que procurar parceiros para crescer e dar conta da alta demanda”, comenta.

Memória afetiva

Ainda criança, a cozinha da avó, Dona Aymar, era o lugar preferido de Carla. “Minha avó sempre fez muito bem tapioca, cuscuz, canjica e bolo. O cheiro do bolo de aipim, que perfuma a casa, sempre me leva de volta para a infância. E falar da minha avó me emociona muito. Perdi minha mãe quando tinha 2 anos e era minha avó quem fazia todas as minhas vontades. Na pandemia, sonhei com ela em uma cozinha de fazenda me dizendo para fazer bolos. Comecei e não parei mais”.

Carla começou a Brigaderia da Bisa com R$ 200 e um perfil no Instagram. A princípio, os clientes eram amigos e familiares. Hoje, a marca acumula mais de 70 mil seguidores e chegou a produzir 12 mil brigadeiros por mês.

“Foram muitos desafios até aqui. A pandemia foi um momento muito complicado e eu cheguei a pensar em desistir, mas veio o insight de mudar completamente o nosso cardápio. Nós nos inventamos de novo e hoje é gratificante”, afirma.

É um trabalho feito diariamente com cuidado e afeto, como reforça Carla. “Adoçar a vida de um diabético, um idoso, alegrar uma criança com intolerância a lactose ou glúten, que desejava comer um doce ou um bolo faz meu coração transbordar”, completa.

A RECEITA DE CARLA

Tratamento diferenciado Entenda as necessidades do cliente, humanize o atendimento e faça questão de acompanhar todo processo desde o pedido até a entrega.

Entenda as necessidades do cliente, humanize o atendimento e faça questão de acompanhar todo processo desde o pedido até a entrega. Paciência e foco Cuidados com a gestão, o planejamento do negócio e o olho do dono sempre por perto são essenciais para o crescimento das vendas.

QUEM É

Carla Noronha é designer de interiores e criadora da marca Brigaderia da Bisa.

