Marca baiana se consolida em mercado no  competitivo mercado de cerveja artesanal

A produção e consumo de cervejas artesanais crescem em todo o Brasil, incluindo a Bahia. Trata-se de um mercado cada vez mais promissor e ainda abertos a novidades. Uma das marcas locais que se destaca por ter uma gestão mais profissionalizada e uma visão mais ampla de mercado, a Proa completa um ano de existência neste sábado (6/7). Não é pouco se levarmos em consideração o alto índice de mortalidade de novos negócios no país e que muitos empreendedores do ramo não conseguem fazer a travessia do hobby com potencial para um negócio efetivo. A data será comemorada com uma festa no Bar da Fábrica, em Lauro de Freitas, cidade onde a cerveja é produzida. O Bar da Fábrica é operado pela própria cervejaria, sendo um dos cerca de 80 pontos de venda em Salvador, Litoral Norte, Feira de Santana, Itacaré, Chapada Diamantina e Vitória da Conquista. A marca, inclusive, está em fase de inauguração de um segundo bar, localizado na Pituba, centro de Salvador. No bar, 15 torneiras estão à disposição do público, com 14 estilos próprios da bebida e uma com o gin exclusivo da marca. A produção artesanal de gin é uma nova moda entre os apreciadores de bebidas alcoólicas.

Aposta no novo - Há um ano, quando surgiu, a Proa empregava apenas um funcionário e produzia 2 mil litros de cerveja por mês. Atualmente, a produção é de 12 mil litros de cerveja mensais, entre rótulos próprios e de empresas parceiras, e o emprega 14 pessoas na fábrica e nos bares. O portfólio tem 15 diferentes cervejas produzidas em 10 estilos, das tradicionais IPA, Weiss e Hop Lager às mais exclusivas, como a Saison, Vienna Lager, RIS (Russian Imperial Stout), e as Fruit Beers de jaca, seriguela e melancia com gengibre. Há ainda as inspiradas em elementos locais, como a Saison com pimenta. A Proa é uma das pioneiras na chamada cultura de growlers e chope em barris para eventos na Bahia. Growlers são reservatórios de vidro, cerâmica ou alumínio para transporte e armazenamento de cervejas, que podem ser consumidas em qualquer ambiente. O preço da cerveja fica mais baixo por não ter custo de embalagem.



Genéricos ganham mais espaço

Os medicamentos genéricos continuam ganhando espaço na preferência dos consumidores baianos. Em 2015, eles tinham 7,47% de marketing share. Em 2019, o percentual é de8,77%. O dado é de um estudo da PróGenércos. Um dado que chama a atenção na pesquisa é o de que os genéricos foram os únicos a ganhar participação de mercado nos últimos quatro anos. No mesmo intervalo, a participação dos similares e dos medicamentos de referência recuaram. O share nacional dos medicamentos de referência encolheu de 21,83% para 17,62%. A participação dos similares nas vendas em unidades, por sua vez, recuou de 50,63%, em 2015, para 48,30%, em 2019. As razões para o crescimento dos genéricos, ainda segundo o levantamento, está na combinação entre preço baixo e eficácia. Por lei,os genéricos custam em média 35% menos que os medicamentos de referência, porém, os laboratórios dão descontos ainda maiores em medicamentos de uso continuado, o que beneficia o consumidor,que, ainda assim, tem optado pelos genéricos. O Centro Oeste foi onde a participação dos genéricos registrou maior expansão. O share dos genéricos era de 24,47% na região, em 2015. Este ano, saltou para 32,35%, um avanço de 7,88 pontos percentuais.

Engenhonovo tem novos sócios

A Engenhonovo, uma das maiores agências da Bahia, tem novos sócios: os publicitários Bartira Pereira e Eduardo Fonseca. Os dois têm larga experiência na propaganda baiana e são parceiros de longa data da agência. Com sedes em Salvador, Brasília e Recife, a Engenhonovo tem 38 anos sempre buscando estar à frente das mudanças no negócio da comunicação. A entrada desses novos sócios reflete esse espírito. Na prática, eles já se constituíam como peças fundamentais na estrutura do grupo: Bartira na direção de atendimento e Duda na direção da mídia.

SuperBahia discute uso de tecnologia no varejo

A tecnologia integrada ao varejo de alimentos. É este o tema da 10ª edição da SuperBahia, maior feira do varejo de alimentos do Norte-Nordeste, que será realizada de 23 a 25 de Julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já estão confirmadas sete palestras sobre como inserir a tecnologia no dia a dia das lojas - pequenas, médias ou grandes - e de que maneira ela pode tornar o atendimento mais ágil e lucrativo. O evento contará também com 60 expositores , entre empresas nacionais e internacionais, apresentarão suas cartelas de produtos, lançamentos e oferecerão condições vantajosas de negociação aos supermercadistas e demais empresários do setor de alimentos que forem à Feira.





FIQUE DE OLHO



Duty Free - Com 845m² de área, dividida em dois andares, é inaugurada hoje a primeira loja da Duty Free Americas (DFA) no Aeroporto de Salvador. O empreendimento foi concebido com a ideia de trazer uma forte identidade local e de valorização da experiência do passageiro, e sua arquitetura remete à cultura e à paisagem da Bahia. A DFA Shop Salvador é também a primeira loja do grupo do tipo duty paid, que reúne as conveniências de um "free shop", mas para todos os públicos, inclusive passageiros domésticos. Além dos produtos importados, o viajante poderá encontrar marcas brasileiras, como Granado, Blue Man e Lola Cosmetics. A loja traz ainda uma seção que se assemelha a uma feira livre para expor e vender produtos tipicamente regionais, como as farofas produzidas por Tereza Paim, entre outros. A DFA já opera outra loja no Salvador Bahia Airport, no desembarque internacional, no modelo "duty free". A unidade tem 600 m², é a maior do tipo no Nordeste, e foi inaugurada em dezembro do ano passado. Uma terceira loja será aberta em agosto, no novo píer com mais produtos "duty free" para os passageiros em partidas internacionais.

Emprego- O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do governo federal, Carlos Alexandre da Costa, estará em Salvador nesta quinta (4/7) às 9h30, no SENAI Cimatec, para lançar o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade. A iniciativa incentiva governos locais e representantes do setor produtivo no sentido de aprovar políticas públicas que possam simplificar a vida de quem produz para gerar mais emprego e renda. O evento contará com a participação do governador do estado, Rui Costa, e do prefeito de Salvador, ACM Neto.

Açougue - As redes GBarbosa e Perini ampliaram o mix do açougue de suas lojas e passaram a comercializar a carne moída com tecnologia ATP (atmosfera protetora) para maior segurança alimentar do consumidor. Entre as principais vantagens estão prazo de validade prolongado, ação bacteriostática e controle da temperatura, não havendo necessidade de manipulação em loja. Além disso, a embalagem, mais resistente à umidade, proporciona melhor conservação da carne.

Saúde - A Amil, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, acaba de credenciar a clínica Zelar, em Lauro de Freitas, para levar a atenção primária aos seus pacientes da região. Essa é a primeira parceria da Amil do tipo na Bahia. Esse modelo de atendimento é centrado no médico de família, que pode atender a pacientes de todas as idades, através da promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamentos e reabilitação. A clínica se unirá a outras unidades próprias da operadora voltadas para a atenção primária. Na Amil, nove em cada 10 pacientes atendidos por médicos de família já têm seus problemas de saúde resolvidos nesse primeiro nível de atendimento, sem necessidade de encaminhamento.

Alimentação – A Saciar Alimentos abriu ontem um ponto de vendas no Shopping Barra. É o segundo PDV físico da companhia, que é especializada na venda de alimentos ultracongelados. A Saciar iniciou suas atividades em Janeiro apenas com uma operação de vendas digital de suas mais de 50 opções de refeições completas em cinco diferentes linhas, além de lanches integrais suplementados. De lá para cá, implantou seu primeiro PDV físico, no Shopping Paralela.

Combustíveis- Startup mineira, a Clubpetro registra um crescimento de 800% na Bahia desde que passou a atuar no estado, em 2017. A empresa auxilia postos de combustíveis – especialmente os de bandeira branca – a criarem e manter programas de fidelização de clientes, bem como um banco de dados sobre esses mesmos clientes para estudo de hábitos de compras. Segundo informações da própria empresa, a utilização de um plano de fidelização faz com que o posto aumente as suas vendas em até 20% nos três primeiros meses de contrato. Na Bahia, a empresa tem parceira com 27 postos e espera chegar a 50 até o final do ano.

Mineração - A implantação de uma unidade da MG Óxidos, no Município de Brumado, na Bahia, gera atualmente 40 empregos diretos e 100 indiretos. O investimento foi de aproximadamente R$ 6 milhões, com a produção de 15 mil toneladas de calcário/óxidos para o mercado Siderúrgico.

Empreendedorismo - Contribuir para o fomento do mercado empreendedor na Bahia e estimular aqueles que não sabem por onde começar.Esse é objetivo do Empreenda Mais, evento promovido pela Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), que acontece depois de amanhã 94/7), às 18h, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. As inscrições podem ser feitas no Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/empreenda-mais__547999. O evento terá como palestrantes Enzo Dourado (Sócio da Contribute Contadores Associados), Talles Brugni (Sócio-Fundador da BR2 Consultoria Empresarial) e Allisson Souza (Fundador da Slidefy). O Empreenda Mais vai apresentar temas como os primeiros passos da formalização de uma empresa, precificação e apresentação de produtos para venda.

Material escolar – A Tris, marca de material escolar, lançou em seu congresso de vendas realizado em Guarajuba na semana passada, uma nova linha de hidrocores que traz as cores de 12 tons de pele. O lançamento segue a um anterior, que trazia os tons de pele em cores para lápis.