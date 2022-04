Marca baiana usa 60 metros de tecidos africanos para vestir Deborah Secco no Baile da Vogue

Cerca de 60 metros de tecidos africanos serviram de matéria prima para o look usado pela atriz Deborah Secco no Baile da Vogue, que aconteceu na noite dessa sexta-feira (29), no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. A peça foi criada pelos irmãos Junior e Céu Rocha, da grife baiana Meninos Rei.

"Retratar a Brasilidade Fantástica, tema da festa, foi nossa missão para desenvolver o figurino. Imprimimos nosso DNA através da explosão de cores e modelagens atuais. Nossa maior inspiração foi o poder feminino, que traduzimos através do maximalismo, sempre muito presente em nossas criações”, explicou Junior Rocha.

Além da Deborah Secco, os estilistas vestiram o ator Ícaro Silva, o idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges e outros clientes. “Assinamos e confeccionamos mais de dez looks. Passamos dois meses trabalhando para atender todas as encomendas. Isso só fortalece nosso trabalho e mostra que estamos no caminho certo”, afirma Céu Rocha.

A Meninos Rei é uma das marcas que participam do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo Jornal CORREIO no mês da Consciência Negra e que segue para sua oitava edição.