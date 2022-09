Marcas baianas participam pela primeira vez da Semana de Moda de Milão

Milão é mundialmente conhecida por ser a capital fashion da Itália, sua Semana de Moda (Milan Fashion Week - MFW) é uma das mais importantes do calendário internacional. Participar de um evento desse porte traz uma grande visibilidade e chances de bons negócios. Duas brands baianas tiveram essa oportunidade dos sonhos: Meninos Rei(@meninosrei) e Ateliê Mão de Mãe (@ateliemaodemae).

A ida até a capital italiana da moda foi possível graças ao convite da Brasil Eco Fashion (BEF) feito durante a última edição do São Paulo Fashion Week (SPFW), em julho deste ano. A BEF é uma plataforma brasileira voltada para a moda sustentável e com cunho social e em parceria com a italiana Fashion Vibes realizou a sexta edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW) dentro da MFW.

O intuito é promover marcas brasileiras no mercado internacional, através de desfiles e do showroom onde é possível comercializar seus produtos, dando um passo para internacionalização. Nesta edição de 2022, eles levaram ainda mais quatro empreendimentos brasileiros além dos baianos: Catarina Mina, KFBranding, Libertees e Vestô. As brands baianas desfilaram no dia 20 de setembro (terça-feira) no Centro Comunitário de Milão, ao lado da famosa Praça Duomo, e compartilharam com a coluna como foi fazer parte pela primeira vez de uma semana de moda internacional.





Os irmãos Céu e Junior Rocha comemoram primeiro desfile internacional (Foto: Divulgação)

Ancestralidade

A dupla Céu e Junior Rocha apresentaram em solo italiano a coleção “ Meu Ori é minha voz", a mesma do mais recente SPFW. Estava lá toda a estamparia africana que é a marca da dupla, além dos prints originais desenvolvidos com exclusividade. Uma explosão de cores intensa como é a herança afrodescendente tão importante para os irmãos criadores.

"Chegamos e mostramos nossa cultura, fé e orgulho de sermos baianos. Reafirmamos nossos valores, potencialidades, mostramos que podemos e estamos prontos para ocupar todos os espaços, e ter feito parte da MFW consolida nossa trajetória", afirma os irmãos. Logo após o desfile, ocorreu o showroom, que é a forma de mostrar a futuros clientes as peças de perto e fechar negócios. Para Céu e Junior o impacto do desfile foi positivo e contatos importantes foram feitos. "Agora é aceitar que estamos com muito mais respaldo e confiança, que passamos por umas das semanas de moda mais importante do mundo" festeja os Rocha.





Vinicius Santana e Patrik Fortuna após desfile na Milan Fashion Week celebram com modelos baianas (Foto: Divulgação)

Novos caminhos

Vinicius Santanna e Patrik Fortuna, que capitaneiam o Ateliê Mão de Mãe, celebram dois anos de marca com essa participação na Milan Fashion Week. "Em tão pouco tempo conseguir se projetar da Bahia para o mercado internacional é uma grande conquista. Poder apresentar nossa marca artesanal , sustentável , que usa somente linhas de algodão, para uma nova cultura fora do Brasil é um divisor de águas para nós" explica Vinicius. E envolvido em todo esse clima de novos horizontes, a dupla decidiu apresentar na Itália uma coleção feita especialmente para o evento italiano.

"Abre Caminhos faz alusão a planta de mesmo nome usada nos rituais do Candomblé simbolizando nossa fé no e também as conquistas que o Ateliê tem alcançado", revela Patrik. Novas peças se misturam a itens que são sucesso da marca repaginados, tudo com sofisticação e em tons vibrantes como verde, vermelho e berinjela juntos com os já clássicos tons mais naturais e claros. Além do desfile e showroom promovido pelo BEFW, o Ateliê participa da White Milano, uma das maiores feiras internacionais de negócios voltada para moda feminina.