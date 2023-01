Marcas de um ataque direto à Democracia

“É a sala do Xandão. Foi pra o pau, arregaçou tudo”, comemora um homem que caminha entre destroços do que um leigo poderia confundir com o cenário de um terremoto. Era o gabinete de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O invasor caminha pelo prédio da Corte Suprema do país, desviando de destroços. Chega a pedir para outro que derramava um líquido na sala, “soca o pau”. O interlocutor lamenta: “é só água”. Fogo, literalmente falando, só num dos prédios do Congresso Nacional.

“Tem até cerveja e tudo aqui no freezer. Olha lá, um doce. Pega esse doce pra gente”, grita o invasor do STF. Mais adiante, passa por uma mulher que come biscoitos. Ela diz: “muita merda foi assinada aqui”. A poucos metros, outro bolsonarista se deixa filmar agachado sobre algo que se parece com um pequeno armário, com as calças arriadas e enrolado na bandeira do Brasil. Simulando defecar, grita ao concluir o ato. A ação dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Lula.

Os prédios que abrigam os Três Poderes da República do Brasil foram alvo ontem de um ataque inédito na história do país. Milhares de radicais, ainda insatisfeitos com a derrota nas urnas do ex-presidente de extrema-direita, invadiram e tentaram ocupar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Expulsos pelas forças de segurança no final da tarde, os vândalos deixaram para traz prejuízos materiais ainda difíceis de serem calculados em prédios que são símbolos da Democracia brasileira.

Integrantes do Governo Federal sinalizaram a necessidade de um levantamento para mensurar o prejuízo aos cofres públicos com as ações criminosas. Mas imagens dos atos terroristas divulgados nas redes sociais indicam alguns itens avariados na tarde de ontem. A tela As Mulatas, do pintor Di Cavalcanti, que fica no terceiro andar do Planalto, está entre as perdas. Na sede do Executivo, aliás, apenas o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi poupado – não por bondade, mas por possuir um sistema de trancas especial. Objetos e móveis da sala da primeira-dama, Janja da Silva, foram destruídos. A galeria de fotos dos presidentes da República está entre as perdas.

O brasão da República que fica no plenário do STF, assim como as cadeiras dos ministros e a porta do armário de togas de Alexandre de Moraes, e até uma das vestimentas, foram parar em via pública. No Congresso, um vitral da artista plástica Marianne Peretti, vitrines que exibiam objetos históricos foram destruídas. Pelo Twitter, um dos invasores, sentado na cadeira de um dos parlamentares avisa ao público de Divinópolis (MG) que levou barraca e estava equipado para seguir lá, sem prazo para retornar.

No STF, a avaliação é de que o dano ao patrimônio histórico é irreparável. Os vândalos destruíram os bustos de ex-integrantes da Corte que ficam na área do plenário. Obras de arte estão aos pedaços. Bolsonaro criticou depredação nas redes.