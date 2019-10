Marcel Powell e Armandinho fazem tributo a Baden Powell

Dois mestres da música se reúnem no palco do Café Rubi, neste fim de semana: o violonista Marcel Powell e o guitarrista Armandinho Macêdo. Juntos, eles interpretam a obra de um dos mais importantes músicos brasileiros, Baden Powell (1937-2000), em um show inédito que dará origem ao CD Ao Vivo Baden Powell Tribute.

Responsável por eternizar os afro-sambas, ao lado de Vinicius de Moraes (1913- 1980), Baden terá sua obra revisitada pelo filho, Marcel, que ficou em “uma alegria tremenda” quando Armandinho topou fazer o dueto, já que é uma “referência musical na vida”. “Depois de Jacob do Bandolim, Armando é o cara que criou uma escola do bandolim no Brasil. Ele tem uma linguagem única. Fazer com que essa linguagem venha pra música do meu pai tem sido muito especial”, elogia Marcel.

Canções como Berimbau, Consolação e Canto de Ossanha, além de clássicos do chorinho, como Noites Cariocas e Assanhado, estão no repertório selecionado por ele. “O que meu pai deixou, o trabalho dele vai ficar pra sempre. Busco estar simplesmente acendendo aquela luz novamente, deixar sempre vivo na memória das pessoas”, resume Marcel.

Serviço

O quê: Marcel Powell e Armandinho no show em tributo a Baden Powell

Onde: Café Rubi - Wish Hotel da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537, Campo Grande | 3013-1011)

Quando: Sexta-feira (11) e sábado (12), às 20h30

Couvert artístico: R$ 100. Vendas: bilheteria e site do Rubi