Marcela Bellas dá voz a poemas de Gregório de Matos

A cantora Marcela Bellas gravou canções baseadas em textos do poeta baiano Gregório de Matos(1636-1696) para o projeto Gregório - Poesia Barroca e Música Baiana - Marcela Bellas com Elas, que será lançado amanhã, em uma live no YouTube e no Instagram da artista, às 20h. Os poemas do Boca do Inferno - alcunha do poeta - foram musicados por Helson Hart. As gravações são em diversos ritmos, incluindo pagode, rock e um surpreendete arrocha. A produção é da própria cantora com Graco Vieira.

Entre as canções, está o single Danadinha, que tem os primeiros versos de Gregório musicados por Hart, em 2016. O compositor diz que este trabalho surgiu de forma meio casual. “A partir de um encontro entre amigos, me debrucei na obra de Gregório e vi que ela é musicada quase que naturalmente, transformando a magia dos poemas de forma palatável. Foi possível traduzir em ritmo temáticas como racismo, fascismo e dogmas religiosos. Um verdadeiro tapa na hipocrisia”, detalha Hart.

Na obra de Gregório, representante da arte barroca, os leitores encontram poesias lírica, sacra, satírica e erótica. No álbum, Marcela traz um Gregório que ela considera mais potente: “Consegui traduzir, deixando-o mais pulsante e festivo. E não deixamos de lado o que mais o caracteriza: as críticas sociais”.

Marcela convidou as colegas Nancy Viégas e Manoela Rodrigues para o álbum. “O processo de adaptar os versos para a música baiana lembra a força feminina: sem densidade, mas cheio de contemporaneidade. Por isso convidei Nancy e Manoela, que somam suas experiências musicais ao EP. O trabalho contempla do Olodum à Baiana System”, resume Marcela.

Lançamento nesta sexta-feira (29), às 20h, no Instagram e no YouTube de Marcela Bellas. Álbum disponível nas plataformas de música