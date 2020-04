Marcela, do BBB20, diz que 'não rolou nada' de sexo com Daniel

Casal no Big Brother Brasil 20, Marcela Mc Gowan e Daniel Lenhardt protagonizaram momentos quentes embaixo do edredom durante o confinamento. Porém, os dois, ambos eliminados, não conseguiram ter um encontro a sós fora do reality show - só se viram brevemente no Rio de Janeiro. E ainda não tiveram a primeira vez.

"Não rolou nada. Foi muito rápido. A gente se encontrou junto com várias pessoas. Não tivemos um tempo a sós. Não passamos um tempo de qualidade juntos. Tínhamos muita coisa para conversar. Foi um momento mais de papo do que troca como casal. A gente se fala bastante, mas não todos os dias. Para mim, é importante conversar com ele, alguém que estava dentro da casa e que tem a mesma percepção das coisas", disse a médica, em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Antes de entrar no reality, a ex-BBB terminou um namoro. Após ser eliminada, contou que logo procurou o ex. "Ele foi uma das primeiras pessoais para as quais eu liguei. Ele foi muito importante para mim, no meu processo de desconstrução. Me apoiou. Era uma pessoa que queria ouvir e respeitei o que ele achava", falou. "Está tudo bem, a gente é amigo. Eu falei muito bem dele lá dentro. Foi ótimo para ele. Ficou famoso aqui fora".

Marcela também contou que já conversou com a amiga de confinamento Gizelly pelo telefone. "Ela ficou feliz com a forma como foi recebida. E eu estou tranquila agora. Estava preocupada achando que ela poderia se incomodar com algumas coisas negativas. As pessoas têm todo o direito de apontar erros, e estão acontecendo muitos mesmo. Mas sei a sensação que é sair de lá e receber mensagem ruim", comentou, à coluna de Patricia Kogut.

A médica, que está hospedada na casa dos pais, no interior de São Paulo, também já conversou com o ex-marido de Ivy, o empresário Rogério Fernandes. "Me coloquei à disposição para conversar com a Ivy quando ela sair, para que entenda a realidade aqui fora".