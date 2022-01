Marcelo Adnet choca fãs com foto antiga de Tadeu Schmidt e imita amigo

Marcelo Adnet comemorou o dia da estreia do BBB 22 postando uma foto antiga de Tadeu Schmidt que chocou os fãs: ele tinha brincos, cabelo comprido, monocelha e cavanhaque!

A foto rendeu comparações diversas: o vocalista do Nickelback, o jogador de basquete Trae Young e o youtuber Pirulla estão na lista de pessoas que os usuários do Twitter acharam parecidas com a versão jovem do novo apresentador do BBB.

Para completar, Adnet postou também um áudio imitando Tadeu Schmidt: "Ô, detetive virtual! Cadê meu cabelo, rapaz? Onde é que ele foi parar? Essa monocelha aí, com esse cavanhaque, hein? Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer nada!"