Marcelo Adnet faz paródia sobre Bolsonaro xingar mulheres e debocha do presidente

O humorista Marcelo Adnet usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (16), para exibir uma paródia sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) com as mulheres. A canção é inspirada na música 'Mulheres', que foi gravada por Martinho da Vila, em 1995.

A paródia foi divulgada durante o encerramento do podcast Interrompemos Nossa Programação, no canal do YouTube, do jornal O Globo. Logo depois, Adnet compartilhou em seu perfil no Instagram, recebendo uma enxurrada de comentários. Na canção, o humorista reforça a postura do presidente com as mulheres.

"Já xinguei mulheres de todas as coisas, de barbaridades, muitos desaforos. Com umas até um tempo casei, para outras apenas imóveis comprei. Mulheres como Lula dizem que sou genocida, sua fraquejada estilo Anitta. Laranja ou crente, empreiteira raiz, sou macho com elas que cuidam de mim. Mulheres jornalistas da mídia comprada, mulheres que fazem perguntas demais. Mas nenhuma delas deposita tão bem quanto a Micheque faz", diz um trecho da paródia.