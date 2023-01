Marcelo Adnet revela que foi salvo de um estupro pelo avô

Em entrevista ao podcast Podpah, o humorista Marcelo Adnet, de 41 anos, revelou que sofreu abuso sexual por parte de um homem aos 5 anos, mas que foi salvo de um estupro pelo avô.



"Fui estuprado aos 5 anos de idade, mas o cara não chegou a meter mesmo. Quando ele ia meter, o meu avô chegou. Tinha esquecido a carteira em casa. Eu fui salvo."



Ainda durante a participação, o humorista relatou que contou a história aos pais um tempo depois e que eles ficaram surpresos com a situação. Ele chegou a pensar que pudesse ter contraído HIV após o abuso e questionou os pais sobre a doença. "Aí, aos 12, eu descobri que existia a aids. Eu fiquei assim: 'Tô com aids. Meu Deus, eu talvez seja aidético!'", lembrou o humorista



Adnet diz que é importante trazer o assunto à tona, a fim de conscientizar as pessoas sobre a abuso sexual infantil e afirma ser importante ter educação sexual.