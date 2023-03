Marcelo Calone lidera o mercado de gestão com sua tecnologia exclusiva no combate a pirataria

No mesmo ano foi descrito que os brasileiros atingiram o marco de 4,5 bilhões de streamings e downloads não licenciados.

A prática tornou-se cada vez mais comum nos grandes polos do país e, hoje o combate à pirataria digital tem sido arduamente procurado.

SISTEMA EXCLUSIVO DO GRUPO CALONE®️

Bruno Garavelo - Gestor de Audiovisual, Matheus Garavelo - Gestor de Imprensa, Marcelo Calone - Gestor de Marca, Danilo Alves - Gestor de Evento e Brandon Fogolin - Gestor de Tecnologia do Grupo CALONE®

O DBIPro©️ (Digital Bussines Intelligence Program) é um programa exclusivo criado pelo Grupo CALONE®️ e usado por seus avalistas, especialistas, investigadores e intérpretes digitais na pré, pro e pós contratação de serviços para marcas, mídias e personalidades.

Marcelo Calone foi o criador da parte metodológica e assim juntamente com os programadores de software desenvolveram o produto que é responsável por toda a tecnologia do seu modelo de negócio.

Há princípio o objetivo do grupo era apenas potencializar os entregáveis de anúncios, adequar as plataformas, laudar as contratações de personalidades e mídias, até atuar em operações pioneiras no país com uma gestão especializada na legalização, moralização e regularização através da audiência, autoridade, influência, presença e reputação digital.

Devido ao sucesso preciso das ferramentas do software, como análise de perfil, mapeamento comportamental, rastreamento de indexos, monitoramento de conteúdo, os laudos complexos ficaram mais simples através do programa, e o mesmo tornou-se não só requisitado por órgãos privados, mas também governamentais na intenção de combater práticas ilícitas como é o caso da pirataria digital.

Com pouco mais de 20 anos de mercado, o Grupo CALONE®️ vem se destacando, com uso de sua tecnologia DBIPro©️ e ganhando espaço em todo território nacional, seja para combater irregularidades ou para para gestionar marcas, mídias e personalidades.

RESULTADOS

Foi realizada uma operação conjunta, onde a Coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública prenderam mais de 11 pessoas em quatro estados brasileiros e bloqueou mais de 270 sites piratas durante a nova operação 404 no combate à pirataria digital.

Os resultados desse tipo de operação devem-se ao dossiê laudado por especialistas que extraem dados do programa DBIPro©️ a favor da lei.

O Digital Bussines Intelligence Program usado pelo Grupo CALONE®️, auxilia as leis com sua tecnologia de monitoramento e extração de dados para dossiês na guerra contra a violação de direitos autorais e marcas, como plágios, pirataria e outras negociações ilícitas de contratações no mercado corporativo.

O PROCESSO E A CONTRATAÇÃO

Não há simplicidade no processo, pois toda interpretação é realizado através da ciência de dados, e as informações extraídas pelo programa têm validade jurídica por estarem preservadas, onde investigadores e peritos junto a intérpretes digitais laudam as ocorrências. O laudo é o que direciona o contratante para os gestores que apresentam o dossiê, e a partir daí que o contratante deve prosseguir para o próximo passo caso realmente seja constatado ilegalidades, imoralidades ou irregularidades no seu histórico digital.

A contratação do programa é realizada através do contato com o Grupo CALONE®️, especificando o tipo de serviço no qual o cliente deseja adquirir para atender a sua necessidade.

Hoje o Grupo CALONE ® atende marcas do mundo todo, fazendo negociações milionárias para mídias e personalidades, validando projetos sustentáveis para o mercado, sendo também responsável em distribuir budgets assertivos com menor margem de erro para ações e campanhas, além de integrar indicadores para notícias em 193 países.

DE TERRAS ESTRANGEIRAS PARA O TERRITÓRIO NACIONAL

O programa DBIPro©️ foi criado em terras Estadunidense (EUA) através da metodologia do CEO do Grupo CALONE®️, o gestor Marcelo Calone e seus gestores de comunicação, marketing, tecnologia, imprensa, audiovisual e evento.

Mesmo os Estados Unidos se colocando em primeiro lugar como os que mais corrompem os direitos digitais, ainda existem definições de que países subdesenvolvidos se tornem líderes no ranking pela cultura da pirataria digital.

Enquanto os norte-americanos consideram de fato crime grave qualquer pirataria passível de prisão por até 10 anos, o Brasil engatinha para criações de leis seguras que vão de encontro com esse negativo quadro digital.

Reunião do Programa GODS©️ (Gestão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis)

O GRUPO CALONE®️, O PROGRAMA GODS©️, E A ONU.

O Grupo CALONE®️ é signatário do Pacto Global da ONU através do Programa GODS © Gestão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

O programa segue as ODS 16 e 17 imposta pela Agenda 2030 onde a violação de direitos digitais, autorais e de marcas, entre outras considerações similares para a legalização, moralização e regularização de mídias e personalidades ganham notoriedade em contratações saudáveis para marcas. Os nossos contatos são : +55 11 93216-7428 ou pelo e-mail: matheus.garavelo@grupocalone.com.

O Grupo CALONE®️ busca através de seus serviços impactar de forma global os objetivos sustentáveis do Pacto Global no mercado corporativo, integrando marcas conhecidas por todo o mundo as grandes personalidades e mídias, na realização de projetos que contemplem a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (Environmental, Social and Governance) nas empresas.





